Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

"Прямо сейчас посмотрите последние 20 фотографий в своем телефоне. Во что вы одеты? Джинсы, худи с трениками, офисный костюм, атласная или шелковая юбка. Сдается мне, что последний вариант встретится реже всего", - написала стилистка.

Она добавила, что атласная или шелковая юбка - универсальная подружка в гардеробе каждой.

"Она с удовольствием сходит с вами в ресторан, на свидание или любое другое мероприятие. Но больше всего на свете она любит повседневные выходы! Возьмите любое фото из телефона. Мысленно замените джинсы или треники юбкой - и вуаля! Образы на каждый день готовы", - посоветовала стилистка.

Как носить юбку в бельевом стиле летом 2021

С пиджаком и грубой обувью

Со свитером-оверсайз, для прохладного вечера

И с кроссовками, и с босоножками

С худи с яркими принтами

Светлая юбка в бельевом стиле будет особенно актуальной

Юбки ярких цветов - тоже в тренде

Как носить юбку в бельевом стиле в 2021 году (фото: instagram.com/ya_zoya_)