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Тріумфальне повернення: стиліст розповіла, які балетки вибрати на літо 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Взуття на плоскому ходу буде особливо актуальним цього літа. А балетки, які пару сезонів вважалися антитрендом, нарешті, вийшли "з опали".

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Анна Мішаєва.

Цього літа з тріумфом повернулися до нас балетки. Кілька років вони вважалися антитрендом, але зараз це взуття - в лідерах серед модних трендів.

Насправді, весняно-літню колекцію Dior року Марія Грація Кьюрі присвятила балетному костюму, не забувши, звичайно, про відповідне взуття. Але не все так просто, не кожну пару балеток можна назвати модною, важливо нове прочитання.

  • Головне - це актуальна форма балеток:

- Округлі і при цьому трохи витягнуті форми носа.

- Витягнуті і обрізані носи.

- Витягнуті і злегка загострені носи.

  • Важливо - балетки повинні бути з м'якої шкіри або замша, можна - зі стягуючою по краю гумкою, з зав'язками, з ланцюгами.
  • Підошва може бути будь-яка: і жорстка, і м'яка.

Які балетки вибрати на літо 2021

Бантики-завязочки - це добре.

Ланцюжки вітаються.


Від біркенштоків до мюлей: шпаргалка з Актуальною літнього взуття 2021

Можна зі стягуючими резинками.

Балетки - більше не антитренд (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Нагадаємо, що стиліст дала список найпопулярнішого взуття на пласкій підошві на літо 2021.

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