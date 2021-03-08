На "Голосі країни" виступила подруга Дорофєєвої: разом їздили на вокальні конкурси
Вчора, 7 березня, на сьомому ефірі одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни" на сцену вийшла давня подруга Наді Дорофєєвої Катя Суботова.
У дитинстві дівчата разом їздили на вокальні конкурси, і одного разу Надя пообіцяла допомогти Каті, коли стане знаменитістю. Суботова заспівала пісню "Гора" гурту The Hardkiss. Вона дуже хотіла, щоб до неї повернулася Дорофєєва і це сталося.
Катерина Суботова - "Гора" (відео: YouTube)
Крім того, вокал Каті сподобався не тільки Наді, але і Олегу Віннику, який всіляко намагався вмовити її вибрати його команду. Але Суботова вирішила, що далі хоче брати участь у проєкті в команді Дорофєєвої.
26-річна Катя з Черкас також заспівала разом з Дорофєєвої її пісню "Gorit".
Користувачі мережі прокоментували виступ Субботової на "Голосі".
- Пам'ятаю цю дівчинку, коли на "Х-Фактор" приходила з піснею "I surrender". Яка ж красуня!
- Дуже гарно заспівала. Молодець, любимо і поважаємо таких;
- Ну, молодець, впоралася. Хоча пісня складна, як і всі пісні The Hardkiss. І так, тембр схожий з тембром Ані Лорак місцями. Сильна учасниця.
- Якісно, зазвичай я не люблю переспіви Юлії Саніної, але тут добре;
- Точно голос як в Ані Лорак, красиво;
- Дуже гарно і чуттєво.
Нагадаємо, на "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо переспівала пісню Ірини Білик.
Ми також писали про те, що дівчина з Казахстану "порвала" "Голос країни" з перших же нот.