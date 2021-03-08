ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На "Голосі країни" виступила подруга Дорофєєвої: разом їздили на вокальні конкурси

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 18:01
На "Голосі країни" виступила подруга Дорофєєвої: разом їздили на вокальні конкурси Катя Суботова (facebook.com/goloskrainy)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 7 березня, на сьомому ефірі одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни" на сцену вийшла давня подруга Наді Дорофєєвої Катя Суботова.

У дитинстві дівчата разом їздили на вокальні конкурси, і одного разу Надя пообіцяла допомогти Каті, коли стане знаменитістю. Суботова заспівала пісню "Гора" гурту The Hardkiss. Вона дуже хотіла, щоб до неї повернулася Дорофєєва і це сталося.

Катерина Суботова - "Гора" (відео: YouTube)

Крім того, вокал Каті сподобався не тільки Наді, але і Олегу Віннику, який всіляко намагався вмовити її вибрати його команду. Але Суботова вирішила, що далі хоче брати участь у проєкті в команді Дорофєєвої.

26-річна Катя з Черкас також заспівала разом з Дорофєєвої її пісню "Gorit".

Користувачі мережі прокоментували виступ Субботової на "Голосі".

  • Пам'ятаю цю дівчинку, коли на "Х-Фактор" приходила з піснею "I surrender". Яка ж красуня!
  • Дуже гарно заспівала. Молодець, любимо і поважаємо таких;
  • Ну, молодець, впоралася. Хоча пісня складна, як і всі пісні The Hardkiss. І так, тембр схожий з тембром Ані Лорак місцями. Сильна учасниця.
  • Якісно, зазвичай я не люблю переспіви Юлії Саніної, але тут добре;
  • Точно голос як в Ані Лорак, красиво;
  • Дуже гарно і чуттєво.

Нагадаємо, на "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо переспівала пісню Ірини Білик.

Ми також писали про те, що дівчина з Казахстану "порвала" "Голос країни" з перших же нот.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу Голос країни шоубиз
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Інфекціоніст розповів, як працює Astrazeneca, кого не можна вакцинувати і кому щеплення - обов'язкове
Інфекціоніст розповів, як працює Astrazeneca, кого не можна вакцинувати і кому щеплення - обов'язкове