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Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо

Автор: Тетяна Турчанікова

Штани-палаццо в цьому сезоні полюбили фешн-блогери, стилісти, інфлюєнсери і взагалі всі, хто звик бути в тренді. Правда, цей вид одягу несе в собі загрозу - якщо штани підібрати неправильно, вони можуть візуально вкоротити ноги.

Стиліст Ксенія Господінова у своєму Instagram розповіла, з чим поєднувати штани-палаццо, щоб вони грали за, а не проти вас.

З чим носити штани-палаццо? ⠀

Палаццо - це широкі від стегна штани в підлогу із завищеною талією і розкльошені по всій довжині.

З чим носити з одягу?

Варіантів верху може бути багато: водолазки, блузи, сорочки, восени - об'ємні светри, джемпери. Щоб силует виглядав гармонійно, краще позначати талію.

Штани-палаццо можу "вкоротити ноги", якщо посадка буде обрана неправильно (фото: instagram.com/hoskelsa)

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З чим носити зі взуття?

Варіанти взуття: з ботильйони на підборах або човниками, з кедами або кросівками. Навіть з черевиками на плоскому ходу носити теж можна, але стежте за посадкою - краще, щоб вона була середня або висока, щоб візуально не вкоротити собі ноги.

Штани-палаццо відмінно виглядають з топами і піджаками (фото: instagram.com/hoskelsa)

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