В Україну мчить потужний циклон: буде лити, як з відра

Погода в Україні 27 вересня буде дивувати українців потужними багатогодинними зливами. За даними синоптиків GISMETEO найбільш потужні та тривалі опади очікуються в західних і південно-західних областях. При цьому очікується невелике зниження температури у всіх регіонах, за винятком одного. Детальний прогноз – в нашій статті.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, в більшості областей України, у неділю очікуються похолодання. Мінімальні показники очікуються на заході країни, де термометри покажуть +14... +20 градусів тепла. Трохи тепліше буде в центрі країни - +18... +25 градусів. Ще тепліше на сході й півдні країни, де рівень тепла залишиться на рівні +22... +26 градусів.

При цьому в нічний час по всій країні буде +12... +15 градусів. Виняток становитимуть приморські регіони, де термометри покажуть +16... +18 градусів в темний час доби.

Погода у неділю в Україні буде дощовим (карта: meteo.gov.ua)

Похолодання стануть природним результатом опадів, які будуть проходити протягом дня по всій країні. За даними синоптиків GISMETEO, потужний прийде циклон з північного заходу і зачепить всі області, за винятком Луганської. При цьому найсильніші опади очікуються на заході та в Одеській області.

Разом з дощами та похолоданнями в Україні будуть спостерігатися сильні пориви вітру – від 7 до 12 м/с, проте шквали в дощову погоду можуть досягати й 20 м/с.

"27 вересня у південній частині, східних, центральних (крім Вінницької), Сумській та Рівненській областях, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 27 вересня у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях сильні, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях значні дощі. Вдень в більшості областей (на заході протягом доби) місцями грози, град. До кінця дня 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Україні пориви вітру 15-20 м/с", - попереджають метеорологи.

Погода 27 вересня в Україні (карта: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що грозові зливи у західних регіонах почалися ще цієї ночі.

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