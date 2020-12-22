Вакарчук похвалився талантами своєї 27-річної дочки

Святослав Вакарчук похвалився талантами своєї прийомної дочки Діани. Дівчина разом з командою створила кліп для нової пісні "Океану Ельзи". Новий альбом-проект називається "Оранжерея", а пісня, відео для якої нещодавно презентував колектив - "Знову".

Про успіхи своєї 27-річної доньки Діани, Вакарчук розповів в ефірі програми "Кондратюк у понеділок".

"Це відео знімала команда молодих людей, серед яких, до речі, моя дочка. Вперше вони знімали відео. Вона була продюсером, а її колега був режисером", - розповів фронтмен "Океану Ельзи".

За словами музиканта, для команди, яка зняла кліп, це стало дебютом. Але їхнє бачення цього світу зовсім інше.

"Я повністю довірився їм і сказав, робіть все, що вважаєте за необхідне... Я не робив жодних зауважень, мені подобається все, що вони зробили. Тому що це місток між колишнім і новим баченням", - зізнався Вакарчук.

В описі до офіційного відео кліпу Діана Фонарьова зазначена як одна з трьох продюсерів.

Зазначимо, що Діана - дочка цивільної дружини Вакарчука Лялі Фонарьової від першого шлюбу з Володимиром Тарасюком, бізнесменом зі Львова. Біологічних дітей у Святослава і Лялі немає, але Діану музикант називає своєю донькою.

В одному з інтерв'ю музикант говорив, що для Діани він зараз більше друг, ніж тато. Дівчина займається маркетингом в моді і дизайні, і частково вона в команді розробників.

Святослав Вакарчук похвалився талантами дочки Діани (відео: YouTube/5 канал)

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень 11 червня 2020-го, пояснивши це тим, що свою місію він виконав. Це була друга дострокова відставка музиканта з Ради - перший раз він склав повноваження у 2008-му.