RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Онук Єлизавети II попався на зустрічі із заміжньою жінкою: довелося викликати поліцію

Автор: Світлана Мащенко

43-річний онук королеви Єлизавети, Пітер Філліпс потрапив у неприємності через заміжню жінку, з візитом до якої його застали зненацька.

Про це пише Daily Mail.

Пітер - син Анни Філліпс, він є старшим онуком королеви Великобританії. Нещодавно він здійснив поїздку з графства Глостершир в Шотландію, подолавши відстань у 740 кілометрів, де відвідав заміжню жінку - 40-річну Ліндсі Уоллес. При цьому він порушив правила карантину, введені в країні.

К слову, "зазноба" королівського онука є шкільною подругою його молодшої сестри Зари Тіндолл.

Сусіди пані Уоллес, запримітивши Пітера Філліпса, викликали поліцію. Члену королівської сім'ї довелося виправдовуватися перед правоохоронцями.

Онук Єлизавети II заявив, що прибув до Шотландії у справі, пов'язаній з відрядженням. Повідомляється, що Пітер працює в компанії, яка, серед іншого, займається виробництвом тестів на ковід.

І хоча поліцейських таке пояснення задовольнило, ЗМІ пишуть, що поїздка - лише привід. І насправді у Пітера, який у минулому році розлучився з дружиною Отем, роман з Ліндсі. Уоллес в даний час теж роз'їхалася з чоловіком, але офіційно шлюб ще не розірваний.

Пітер Філліпс з екс-дружиною Отем (Getty Images)

До речі, не так давно сина Єлизавети II принца Едварда викрили у зраді. Він закрутив із зіркою реаліті-шоу.

Раніше ми писали також, що королева Єлизавета II відкинула Меган Маркл і принца Гаррі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Єлизавета II
Читайте також
Немов наречена: Кейт Міддлтон в розкішному мереживному пальто відвідала місце свого весілля
Єлизавета II вирішила помиритися з принцом Гаррі і Меган Маркл: бере ситуацію в свої руки
Прогноз погоди