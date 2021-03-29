Внук Елизаветы II попался на встрече с замужней женщиной: пришлось вызывать полицию

Питер - сын Анны Филлипс, он является старшим внуком королевы Великобритании. Недавно он совершил поездку из графства Глостершир в Шотландию, преодолев расстояние в 740 километров, где навестил замужнюю женщину - 40-летнюю Линдси Уоллес. При этом он нарушил правила карантина, введенные в стране.

До слова, "зазноба" королевского внука является школьной подругой его младшей сестры Зары Тиндолл.

Соседи госпожи Уоллес, заприметив Питера Филлипса, вызвали полицию. Члену королевской семьи пришлось оправдываться перед правоохранителями.

Внук Елизаветы II заявил, что прибыл в Шотландию по делу, связанном с командировкой. Сообщается, что Питер работает в компании, которая, среди прочего, занимается производством тестов на ковид.

И хотя полицейских такое объяснение удовлетворило, СМИ пишут, что поездка - лишь предлог. И на самом деле у Питера, который в прошлом году расстался с женой Отэм, роман с Линдси. Уоллес в настоящее время тоже рассталась с мужем, но официально брак еще не расторгнут.

Питер Филлипс с бывшей женой Отэм (Getty Images)