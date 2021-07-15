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Як увійти в ритм після відпустки: проста і ефективна схема від нутриціолога

Автор: Тетяна Турчанікова

Мало кому вдається влитися в робочий ритм після гарного відпочинку. Організм не хоче знову раннього пробудження для офісних справ і стресу. Те ж саме - у дітей перед школою після довгого безтурботного літа.

Нутриціолог Вероніка Натуромама розповіла, як підвищити рівень енергії і бажання творити.

Для цього фахівець з харчування пропонує зробити два головних кроки:

1. Міні-детокс.

2. Наситити втомлений організм вітамінами і адаптогенами.

Продукти, які допоможуть підбадьорити організм:⠀

  • Хлорелла. Виводить токсини з організму, підвищує рівень енергії. Пити по 1 ст. 2 рази на день вранці і ввечері. Курс - 2 тижні.
  • Лецитин. Підтримує роботу печінки - головного органу детоксикації. 1-3 ч. л. в день 1 місяць.
  • Сіль для детокса або сіль Епсома. 2 кг на ванну 1 раз в тиждень. Екологічно виводить токсини з організму, включаючи гормони стресу.
  • Чорна детокс-вода. Артезіанська вода з гуміновим мінеральним комплексом, який служить абсорбентом і засобом для поліпшення роботи внутрішніх органів. Пити по 1 ст. 2 рази на день 2 тижні.

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Як підбадьоритися, щоб знову почати творити (фото: pexels.com)

  • Псілліум. Природний абсорбент, клітковина. По 1 / 2 ч. л. на склянку води на ніч 2 тижні. Не забувайте пити достатню кількість води протягом дня, щоб не було набряків і запору.
  • Сік алое або живиця (або кора слизького в'яза). Виберіть один із засобів, які допомагають відновити / загоїти шлунково-кишковий тракт.
  • Мікрозелень. Насичує організм вітаміни, підвищує енергію і життєві сили.

Перед застосуванням порад проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше нутриціолог дала список натуральних антибіотиків, які допоможуть навіть від коронавірусу.

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