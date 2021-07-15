Як увійти в ритм після відпустки: проста і ефективна схема від нутриціолога

Мало кому вдається влитися в робочий ритм після гарного відпочинку. Організм не хоче знову раннього пробудження для офісних справ і стресу. Те ж саме - у дітей перед школою після довгого безтурботного літа.
Нутриціолог Вероніка Натуромама розповіла, як підвищити рівень енергії і бажання творити.
Для цього фахівець з харчування пропонує зробити два головних кроки:
1. Міні-детокс.
2. Наситити втомлений організм вітамінами і адаптогенами.
Продукти, які допоможуть підбадьорити організм:⠀
Хлорелла. Виводить токсини з організму, підвищує рівень енергії. Пити по 1 ст. 2 рази на день вранці і ввечері. Курс - 2 тижні.
Лецитин. Підтримує роботу печінки - головного органу детоксикації. 1-3 ч. л. в день 1 місяць.
Сіль для детокса або сіль Епсома. 2 кг на ванну 1 раз в тиждень. Екологічно виводить токсини з організму, включаючи гормони стресу.
Чорна детокс-вода. Артезіанська вода з гуміновим мінеральним комплексом, який служить абсорбентом і засобом для поліпшення роботи внутрішніх органів. Пити по 1 ст. 2 рази на день 2 тижні.