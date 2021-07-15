Как войти в ритм после отпуска: простая и эффективная схема от нутрициолога

Мало кому удается влиться в рабочий ритм после хорошего отдыха. Организм не хочет снова раннего пробуждения для офисных дел и стресса. То же самое - у детей перед школою после долгого беззаботного лета.
Нутрициолог Вероника Натуромама рассказала, как повысить уровень энергии и желание творить.
Для этого специалист по питанию предлагает предпринять два главных шага:
1. Мини-детокс.
2. Напитать уставший организм витаминами и адаптогенами.
Продукты, которые помогут взбодрить организм:⠀
Хлорелла. Выводит токсины из организма, повышает уровень энергии. Пить по 1 ст. 2 раза в день утром и вечером. Курс - 2 недели.
Лецитин. Поддерживает работу печени - главного органа детоксикации. 1-3 ч. л. в день 1 месяц.
Соль для детокса или соль Эпсома. 2 кг на ванну 1 раз в неделю. Экологично выводит токсины из организма, включая гормоны стресса.
Черная детокс-вода. Артезианская вода с гуминовым минеральным комплексом, который служит абсорбентом и средством для улучшения работы внутренних органов. Пить по 1 ст. 2 раза в день 2 недели.