Як обрати купальник на маленькі груди, щоб виглядати ідеально: кращі варіанти

Довгоочікуване літо, пора відпусток, сонця і солоної води нарешті тут! "Добре тим, у кого фігура - як у моделей Victoria's Secret, а ще - четвертий розмір грудей", - часто зітхають худенькі дівчата з невеликим бюстом.
Але насправді ті, хто не може похвалитися пишними формами, виглядають на пляжі не менш виграшно і збирають не менше чоловічих захоплених поглядів. Головне - правильно підібрати купальник.
Lite запитав у стиліста Анни Пономаренко, на які моделі купальників, деталі і забарвлення варто звернути увагу.
Анна Пономаренко, стиліст (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)
Перш ніж вибирати купальник, визначитеся, які функції він повинен виконувати: бути зручним для плавання, фотогенічним для Instagram, максимально захищати від ультрафіолету.
Після відповіді на це питання можна переходити до вибору моделі. І тут вас чекає ще один важливий момент: є у вас завдання візуально коригувати фігуру чи ні. У другому випадку, вибирайте трендові моделі з в'язаного полотна яскравих кольорів: рожевого, оранжевого, зеленого.
Якщо ви хочете візуально збільшити верхню частину тіла, щоб плечі і стегна виглядали більш гармонійно, вибирайте плавки і топ від купальника різних кольорів: верх більш яскравий і світлий, низ - спокійний і затемнений.
Топ-смужка яскравого кольору ідеальний для невеликих грудей і гармонізує фігуру. Крім цього, спортивні фасони топів (з перехресними лямками), декор на ліфі, горизонтальні лямки, хижий принт візуально розширюють верхню частину тіла.
На купальниках і окулярах: стиліст показала, як носити масивні ланцюги в 2021-му
Трендовий зелений колір не обійшов стороною і купальники (фото: instagram.com/chiaraferragni)
Для злитих купальників підійдуть моделі з асиметрією в районі живота, розрізами і шнурівками. Увага буде зосереджена на верхній частині образу.
Мотузочки і зав'язки - те, що треба! (фото: instagram.com/tropicofc)
1. Уникайте купальників з пуш-апом. Це тільки здається, що подібним чином можна збільшити бюст. Верх купальника, в якому багато поролону, видає маленький розмір, а не навпаки.
2. Забудьте про купальники з дуже товстими чашками, ефект вийде - як в першому варіанті. До того ж такі способи зробити груди зробити більше показують невпевненість в собі.
3. Активний квітковий принт. Цей варіант теж зовсім не виконує коригувальну функцію. Всі перераховані купальники будуть виглядати не актуально на будь-якому пляжі світу.
Правильно підібраний купальник творить дива (фото: instagram.com/leoniehanne)
Плавки і топ від купальника різних кольорів - ідеально для дівчат з невеликими грудьми (фото: instagram.com/tropicofc)
Раніше стиліст розповіла, що дрібний принт робить вас стрункішою, а ось світлий колір купальника може повнити.