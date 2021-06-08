Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты

Анна Пономаренко, стилист (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Прежде чем выбирать купальник, определитесь, какие функции он должен выполнять: быть удобным для плавания, фотогеничным для Instagram, максимально защищать от ультрафиолета.

После ответа на этот вопрос можно переходить к выбору модели. И тут вас поджидает еще один важный момент: есть у вас задача визуально корректировать фигуру или нет. Во втором случае, выбирайте трендовые модели из вязаного полотна ярких цветов: розового, оранжевого, зеленого.

Какие купальники зрительно увеличивают грудь

Если вы хотите визуально увеличить верхнюю часть тела, чтобы плечи и бедра выглядели более гармонично, выбирайте плавки и топ от купальника разных цветов: верх более яркий и светлый, низ - спокойный и затемненный.

Топ-полоска яркого цвета идеален для небольшой груди и гармонизирует фигуру. Кроме этого, спортивные фасоны топов (с перекрестными лямками), декор на лифе, горизонтальные лямки, хищный принт визуально расширяют верхнюю часть тела.

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Трендовый зеленый цвет не обошел стороной и купальники (фото: instagram.com/chiaraferragni)

Для слитных купальников подойдут модели с асимметрией в районе живота, разрезами и шнуровками. Внимание будет сосредоточено на верхней части образа.

Веревочки и завязки - то, что надо! (фото: instagram.com/tropicofc)

Какие купальники не подходят для маленького бюста

1. Избегайте купальников с пуш-апом. Это только кажется, что подобным образом можно увеличить бюст. Верх купальника, в котором много поролона, выдает маленький размер, а не наоборот.

2. Забудьте о купальниках с очень толстыми чашками, эффект получится - как в первом варианте. К тому же такие способы сделать грудь сделать больше показывают неуверенность в себе.

3. Активный цветочный принт. Этот вариант тоже вовсе не выполняет корректирующую функцию. Все перечисленные купальники будут выглядеть не актуально на любом пляже мира.

Правильно подобранній купальник творит чудеса (фото: instagram.com/leoniehanne)

На чем сделать акцент при выборе - инструкция по выбору купальника

Выбирайте модели купальников с треугольными чашечками-шторками.

Если стоит задача уравновесить маленькую грудь и широкие бедра, выбирайте купальник с акцентом на верхнюю часть. А вот низ пусть остается классическим или с завышенной посадкой.

Купальники, в которым вместо классического верха - маечка, украсят девушек с небольшой грудью.

Диспропорцию фигуры, когда грудь маленькая при широких бедрах, также можно исправить, отдельно подобрав верх и низ купальника.

Обратите внимание на ткань купальника, она не должна быть слишком тонкой.

Сдельные купальники темных цветов, к тому же без косточек могут сделать грудь визуально еще меньше, откажитесь от таких моделей.

Откажитесь от широких бретелей на топе - они акцентируют внимание на небольшом бюсте.

Плавки и топ от купальника разных цветов - идеально для девушек с небольшой грудью (фото: instagram.com/tropicofc)