ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зараження та інфекції: косметолог розповіла всю правду про чистку обличчя

Новость на русском →
П'ятниця 28 травня 2021 19:09
Зараження та інфекції: косметолог розповіла всю правду про чистку обличчя Чистка обличчя може обернутися проблемами (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто чув про процедуру чистка обличчя і думають, що вона зробить шкіру невпізнанною, сяючою, чистою і гладкою. Але крім користі ця процедура може таїти в собі безліч небезпек.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

Чистка обличчя не буде потрібна в наступному випадку:

  • Перш ніж піти на чистку, спробуйте ретельно і правильно очищати шкіру і використовувати засоби для домашнього пілінгу (кислоти і ензими). У більшості випадків при системному застосуванні вони вирішують проблему чорних крапок і запалень.

Зараження та інфекції: косметолог розповіла всю правду про чистку обличчя

Чистка обличчя потрібна не всім (фото: pexels.com)

Чистка обличчя (я раджу стару добру механічну чистку) потрібна в наступних випадках:

  • Серйозна ступінь акне. Коли на обличчі багато запальних елементів з гнійним вмістом або є кісти (кілька запалень, що об'єдналися в одне велике), чистка обличчя стане першим заходом лікування. Щоб приступити до лікування серйозних форм акне, потрібно для початку прибрати наявні запалення. Це трохи полегшить завдання.
  • Тугий сальної секрет. Це означає, що шкірне сало дуже щільне і його не виходить розчинити домашніми пілінгами та іншими косметичними засобами, призначеними для цієї проблеми.

Швидка допомога: косметолог розповіла, як швидко привести в порядок зневоднену шкіру

  • Тривале запалення. Запалень не багато, шкірне сало не туге, але з якоїсь причини запалення не спадає тривалий час. В даному випадку чистка необхідна для того, щоб не допустити рубців і пігментації, які неминучі при тривалому запаленні.

  • Якщо правильний догляд не дав ніяких результатів, варто звернутися до лікаря. Якщо ви ставите за мету чищення "почистити шкіру" раз і назавжди (або надовго), так не вийде: через 2 тижні необхідність в чищенні з'явиться знову.

Важливо: Не робіть чистку самостійно. Найнешкідливішим наслідком можуть стати плями постакне, які непросто вивести. Набагато більш важкими наслідками можуть стати зараження крові, золотистим стафілококом і іншими інфекціями. Тому довіряйте лице не інакше як професіоналу.

Нагадаємо, косметолог розповіла, як привести обличчя до ладу після невдалого пілінгу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя кожа косметолог косметика красота
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)