Жирна крапка: нутриціолог розповіла, чи варто приймати антибіотики

Одвічне питання, яке хвилює адептів всього натурального, включаючи нові методи лікування різних захворювань за допомогою харчування та функціональної медицини - пити чи ні антибіотики.

Катерина поставила жирну крапку у цьому питанні, написавши пост, що думає про антибіотики вона. У двох словах своє ставлення нутриціолог висловила народною мудрістю: "Застав дурня молитися - він собі лоб розтрощить"...

"В тому сенсі, що крайнощі - вони скрізь крайності. І, як відомо, до добра вони рідко доводять. Намагатися вилікувати бактеріальні, грибкові та паразитарні інфекції, сподіваючись тільки на натуральні методи і навіть тоді, коли вони не дають бажаного результату, - це приклад крайності", - написала Катерина.

У питаннях антибіотиків Катерина не радить впадати в крайнощі (фото: instagram.com/food4vita)

Йенсен навела приклад, розповівши, що їй написала клієнтка, у якій сталося загострення циститу.

"Життя не миле, врятуйте, будь ласка". На той час Ольга вже брала призначені мною протигрибкові та антибактеріальні трави в сукупності з пробіотиками, якими ми вирішували проблеми зі шкірою. Харчування у неї було майже ідеальне з рідкісними перекосами в цукрову бік", - розповіла нутриціолог.⠀

Далі фахівець збільшила дозування трав і поміняла вітаміни. Цистит почав відступати, і тільки клієнт зраділа, як черговий скандал в сім'ї і подальший стрес викликали новий напад.

"Я не стала змінювати курс трав і пробіотиків, а відправила її "здаватися" у звичайного лікаря. Вона, неохоче, але після декількох днів, погодилася. Ольга закінчила курс лікування через 3 дні, а потім продовжила дотримуватися наших, натуральних, способів підтримки імунітету і мікрофлори. У підсумку, про цистит вона не згадує вже майже 2 роки!", - розповіла Йенсен.

Але могло б бути зовсім по-іншому, додала спеціалістка.

"Ах! Ці жахливі антибіотики - це руйнування себе зсередини! А як же моя прекрасна мікрофлора?", - і підсумком міг би стати хронічний цистит з куди більш частими і болісними рецидивами. Мораль цієї байки: антибіотики - це інколи розумна необхідність, якщо застосовувати їх до місця і за призначенням фахівця", - написала Катерина.

Так, звичайно, спочатку варто спробувати прибрати проблему без них, але якщо це не спрацює, то нема чого впиратися "рогом у клумбу натуральності", підсумувала Катерина.

"Тіло у вас одне, і деякий збиток буде складно відновити", - завершила свій пост Йенсен.