Без жирів користь не та: нутриціолог назвала головні компоненти правильного смузі

Як визначити, що ваш смузі правильний, що він допоможе в детоксикації організму, забезпечить вас енергією і буде основою правильного харчування довгі роки?

Чи можуть фрукти, перемелені в блендері до стану пюре, без жирів, зелені, клітковини бути повноцінною складовою вашого раціону?

Щоб дізнатися відповіді на ці питання, потрібно звіритися з чек-листом від нутриціолога Катерини Йенсен, який вона дала в своєму Instagram.

1. Не більше двох фруктів середньої величини на літр готового напою.

Весь фокус - на стабілізацію цукру в крові. У фруктах багато цукру. Саме тому фруктовий смузі - не найкращий початок дня. Необхідно уникати різкого викиду глюкози в кров, що якраз і відбувається при поїданні фруктів. Тому варіант "яблуко - банан - диня - молоко" категорично не підходить.

2. Не менше трьох великих жмень зелені або овочів на літр готового напою.

Навіщо? Саме з цих продуктів харчування ми беремо найкорисніше і саме вони роблять смузі такими корисними. Якщо ви з часом полюбите смузі, в яких взагалі немає фруктів, то ваше здоров'я від цього тільки виграє. Сенс - у великій кількості клітковини, корисних мікроелементів і в стабілізації цукру в крові.

3. Достатня кількість рідини.

Тверді інгредієнти заливаються на 2/3 чистою водою або інший "правильної" рідиною (соєве або інше рослинне молоко без додавання цукру, кокосове молоко лайт).

Правильний смузі і від токсинів позбавить, і наситить (фото: pexels.com)

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4. Жири - обов'язково!

Щоб ще більше стабілізувати цукор в крові, необхідно додавати в смузі джерела жирів: рослинні масла, кокосове молоко, авокадо.

5. Корисні добавки.

Імбир, куркума, кайенский перець (чилі), кориця, лимон. Всі ці інгредієнти мають масу корисних властивостей - і зроблять ваш смузі ще кориснішим. Головне - не переборщити з кількістю.

6. Ягоди - необмежено.

Ягоди до фруктів не відносяться, тому що, на відміну від них, стабілізують цукор в крові і мають іншу кислотність. Тому ягоди можна класти в смузі необмежено.