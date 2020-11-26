Ці знаки Зодіаку чекають щедрі подарунки Фортуни в грудні: не упустіть свій шанс!

Гороскоп на грудень 2020 розповість про улюбленців Фортуни. Цим знакам Зодіаку буде щастити буквально у всьому, вони відчують величезний прилив життєвих сил і захочуть встигнути реалізуватися до кінця року.

Астрологи розповіли, хто ж ці улюбленці долі і дали кожному з них поради, як не упустити свій шанс, пише from-ua.com.

Близнюки

Близнюки стануть справжніми пестунами Фортуни в грудні. Вас чекає удача в особистій і діловій сфері. Якщо ви ще не зустріли свою любов, зірки в перший місяць зими вам допоможуть. А сімейні пари знайдуть енергетику процвітання і благополуччя. Якщо з'являться нові пропозиції по роботі, не відмовляйтеся від них - можливо ваш фінансовий стан поправиться.

Телець

У грудні 2020 року удача буде на боці Тільця. Ви досягнете нових висот в діловій сфері і зможете поправити своє фінансове становище. Астрологи рекомендують не турбуватися через дрібниці, і вирішувати питання і справи без зволікання. Адже бажання втілюються в реальність у тих, хто щиро в них вірить.

Діва

Діви можуть розв'язати фінансові проблеми у кінці року, також розставити всі крапки над "і" у сімейних суперечках. Якщо ви багато часу проводите на роботі, вам підійде активний відпочинок з хорошими фізичними навантаженнями, щоб тримати організм у тонусі, справлятися з нудьгою і зміцнити імунітет. Обов'язково стежте за сновидіннями, сни можуть бути віщими.

Лев

Левам у грудні усміхнеться удача. Місяць може стати дуже насиченим подіями. Не виключено, що Левам залишиться лише стежити за тим, щоб вчасно відкрити двері свого щастя. У першому місяці зими не варто боятися ризикованих заходів - саме вони допоможуть Левам зірвати куш. Не виключено, що везіння чекає у лотереї. Покладаючись на свою інтуїцію, Леви зможуть отримати подарунки долі.

Водолій

Рецепт грудневого щастя для Водоліїв простий - розслабтеся і отримуйте задоволення від життя. Гіперопіка і контроль кожного кроку не призведуть до щастя, а лише ускладнять шлях до успіху. Невпевненість у своїх силах також може поставити під сумнів щасливе майбутнє, так що повірте в себе і усміхніться новому дню. Матеріальний достаток і гармонія в особистому житті не змусять себе чекати.

Раніше відомий астролог Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, які в грудні отримають все, про що мріють.

Також український таролог розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку на цьому тижні.