Андрій Данилко розповів про перенесений COVID: "дівчатка ще попросили сфотографуватись"

"Це було або через хворобу, або якщо в організаторів відбувалась якась накладка. Наприклад, минулого року ми мали працювати в Об'єднаних Арабських Еміратах. Все вже йшло до цього, я закінчував роботу в Києві, і тут ми з Інною (акторка Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки - ред.) розуміємо, що втратили нюх та смак", - розповів Данилко.

Симптоми вказували саме на коронавірус.

Артисти вирушили здавати аналіз, де з ними трапилась кумедна історія.

"Ми о 3-й ночі поїхали робити тести. Там дівчатка ще попросили сфотографуватись з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі? Ми всі посміялись. Сфотографувались. Але так, у результаті ми захворіли, і виступ довелося скасувати", - зізнався детектив "Маски".