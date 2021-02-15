Голос країни 2021: Надія Мейхер вразила своїм виступом, але мережа обурилась

Вона вийшла на сцену в якості сюрпризу і виконала французьку пісню "Mon mec a moi". Ця пісня дуже сподобалася тренерам, і коли вони розвернулися до артистки, то були дуже здивовані.

Мейхер запитали, чи збирається вона брати участь у шоу, співачка спочатку категорично відмовлялася, але потім Тіна Кароль її вмовила. Таким чином Надія Мейхер продовжить свою діяльність на проєкті в команді Кароль.

"Я прийшла на "Голос країни", як колись Наталя Могилевська, Злата Огневич та Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні", - заявила Мейхер.

Надія Мейхер - "Mon mec a moi" (відео: YouTube)

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли таку новину. Деякі були дуже задоволені, але є й ті, хто вважає, що Надія зайняла місце якогось молодого артиста і взагалі співала під "фанеру".