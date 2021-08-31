"Безліч нових сюрпризів": стали відомі деталі 2 сезону шоу "Маска"

Так, у другому сезоні гіпершоу, який налічуватиме 10 випусків, глядачі познайомляться з 20 абсолютно новими персонажами - 14 конкурсантами, які боротимуться за перемогу в проєкті, а також 6 таємничими гостями, які з'являться в ефірі лише раз.

Над неймовірними образами в новому сезоні працюють одразу 3 художники по костюмах - Леся Патока і Назар Дідик, які створювали маски для першого сезону, і новий дизайнер - Артем Строзенко з Харкова.

Розгадувати знаменитостей під масками будуть зіркові детективи, улюбленці глядачів з першого сезону - Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.

Ведучим "Маски" залишиться неперевершений Володимир Остапчук, який підкорив глядачів своїми унікальними образами і несподіваною появою на сцені на початку кожного випуску. Ця традиція буде збережена і в новому сезоні.

"Другий сезон "Маски" готує як для глядачів, так і для мене особисто безліч нових сюрпризів. Але, що залишиться незмінним, то це гарячі суперечки наших зіркових детективів - вони так само емоційно обговорюють учасників, сваряться, придумують і укладають нові парі та пропонують найнесподіваніші варіанти, хто може ховатися під масками. Тож обіцяю - нова "Маска" не залишить нікого байдужими", - каже Володимир.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

90 вражаючих сценічних номерів готує четвірка топових режисерів-постановників, які, як і більшість команди, не знають, яка знаменитість криється під маскою.

"Нам подобається, коли маски опиняються на сцені в якихось парадоксальних ситуаціях, тож будемо наповнювати новий сезон саме такими історіями. Також плануємо інтегрувати зіркових детективів у шоу ще більше, щоб вони стали одними з головних учасників проєкту. Готуємо величезну кількість постановок, робота йде в турборежимі. Ми зробимо все можливе і навіть більше, щоб другий сезон "Маски" був ще більш видовищним", - коментують Костянтин Томільченко і Олександр Братковський.

Друга пара режисерів-постановників Ярослав Губський і Сергій Гуман зазначають, що саме для нового сезону шоу вони приберегли всі свої найсміливіші задуми.

"Ми сповнені нових ідей, оскільки був час все продумати. У новому сезоні покажемо ще більше цікавих рішень і ходів усередині постановок. Наше ремесло - здивувати глядача, і від цього ми по-справжньому отримуємо задоволення. Деякі постановки будуть комічними, деякі - драматичними, але всі вони з характером і збуджують різні почуття - не тільки веселять, а й виховують глядача", - відкривають завісу майстри своєї справи.

За вокальні рішення проєкту відповідає музичний продюсер Сергій Грачов. Він - один з небагатьох творців шоу, якому відомі імена всіх знаменитостей під масками. Адже впродовж декількох місяців вони з учасниками підбирали репертуар для проєкту, разом шукали ті ходи і манеру виконання, яка зможе заплутати глядачів і зіркових детективів.