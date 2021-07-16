Остапчук отримав криваву травму на зйомках ТБ-шоу: танцював під виступ одного з учасників

"Я танцював під виступ одного з наших учасників і відчув, що у мене по руці щось тече. Виявилося, що це кров - на пальці було два глибоких порізи", - розповів шоумен.

Але перше, про що він подумав - тільки б не забруднити одяг.

"Адже тоді довелося б зупиняти зйомку і змушувати чекати величезну кількість людей", - пояснив Остапчук.

На щастя, ведучому "Співають всі!" оперативно надали медичну допомогу, завдяки чому він зміг продовжити роботу буквально через кілька хвилин.

Фото: Володимир Остапчук отримав травму (instagram.com/vova_ostapchuk)

Цікаво, що в той самий день травм зазнали Ваня Рассел і Gena VITER. Збіг? Так у співочого екстрасенса Макса Гордєєва є пояснення такому "феномену".

"Коли в одному приміщенні перебуває 100 дуже яскравих, емоційних людей, які мають потужну енергетику, рано чи пізно станеться колапс - почнеться сильний конфлікт понять, темпераментів. Через напругу енергетики і трапляються різні пошкодження. Людина починає оступатися, падати, отримувати забої на рівному місці", - пояснив Гордєєв.

Що цікаво, каже він, пошкодження отримують ті люди, які їх не заслужили, просто у них дуже низький поріг захисту, і вони стають жертвами таких ситуацій.

"Тому я приніс на зйомки дуже сильний амулет, який буде віддзеркалювати енергетику кожної людини: якщо ти випромінюєш негатив, то його взамін і отримаєш, а якщо ставишся до всіх з позитивом, то його ж притягуватимеш до себе. Ми тут вже як одна сім'я, а я в своїй сім'ї захищаю близьких людей", - розповів зірковий екстрасенс.

Фото: Макс Гордєєв - учасник шоу "Співають всі!" (прес-служба каналу "Україна")