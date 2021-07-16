Остапчук получил кровавую травму на съемках ТВ-шоу: танцевал под выступление одного из участников

"Я танцевал под выступление одного из наших участников и почувствовал, что у меня по руке что-то течет. Оказалось, что это кровь - на пальце было два глубоких пореза", - рассказал шоумен.

Но первое, о чем он подумал - только бы не испачкать одежду.

"Ведь тогда пришлось бы останавливать съемку и заставлять ждать огромное количество людей", - пояснил Остапчук.

К счастью, ведущему "Співають всі!" оперативно оказали медицинскую помощь, благодаря чему он смог продолжить работу буквально через несколько минут.

Фото: Владимир Остапчук получил травму (instagram.com/vova_ostapchuk)

Интересно, что в тот же день травмы получили Ваня Рассел и Gena VITER. Совпадение? Но у поющего экстрасенса Макса Гордеева есть объяснение такому "феномену".

"Когда в одном помещении находится 100 очень ярких, эмоциональных людей, которые имеют мощную энергетику, рано или поздно произойдет коллапс - начнется сильный конфликт понятий, нравов. Из-за накала энергетики и случаются разные повреждения. Человек начинает оступаться, падать, получать ушибы на ровном месте", - пояснил Гордеев.

Что интересно, говорит он, повреждения получают те люди, которые их не заслужили, просто у них очень низкий порог защиты, и они становятся жертвами таких ситуаций.

"Поэтому я принес на съемки очень сильный амулет, который будет зеркалить энергетику каждого человека: если ты излучаешь негатив, то его взамен и получишь, а если относишься ко всем с позитивом, то его же будешь притягивать к себе. Мы здесь уже как одна семья, а я в своей семье защищаю близких людей", - рассказал звездный экстрасенс.

Фото: Макс Гордеев - участник шоу "Співають всі!" (пресс-служба канала "Украина")