Роман Свечкоренко про виліт з "Холостячки 2" у фіналі: "Зробили на всю країну брехуном"

За словами Романа, у нього теж вкрали цінний час - ймовірно, організатори шоу.

"А ось тепер кінець і далеко не Happy end. Найцінніше, що у нас є - це час, це єдине, що обмежено для нас. Коли приходить це усвідомлення, починаєш розуміти, чому ти так злишся, якщо люди забирають у тебе його. А тим більше ось так. Хто ж його у мене забрав?" - написав чоловік.

Свечкоренко додав, що "став заручником ситуації, на яку не міг впливати з самого початку".

На момент початку участі в шоу він ще не був офіційно розлучений, через що Злата і попрощалася з ним - однак, як стверджує Роман, він ніколи не приховував цей факт і його запевнили, що проблем не буде.

"Мені шкода, що так склалися мої обставини, що я не встиг розлучитися до початку проекту, хоча я дуже цього хотів і зробив все можливе, в рамках закону. Мені шкода, що цим скористалися і зробили мене брехуном (я зараз не про Злату), мені щиро шкода. Я з самого початку сказав, що я ще в процесі. Ще задовго до початку зйомок. Мене запевнили, що все буде добре, а я просто повірив. Навіть переконували, що ніхто в цьому не зацікавлений. Повірити було помилкою, моєю особистою помилкою", - з гіркотою поділився екс-учасник шоу.

Йому дуже прикро, що у нього не тільки забрали даремно час, а ще й виставили на всю країну ошуканцем.

"У будь-якому випадку винен у тому, що відбувається, тільки я сам. Така у мене думка з приводу всього, що відбувається. Але по факту, у мене просто забрали час, мій час. При цьому зробили на всю країну брехуном. Але зараз я навіть радий, що так сталося. Я став сильнішим, більш стресостійким, більш надійним. Це моє особисте зростання, за рахунок негативу, який я отримав, який створили навколо мене, в той час, коли я просто довірився", - додав психолог.

Роман впевнений, що у них зі Златою була взаємна симпатія, проте їм завадили обставини.



"Що стосується моїх відносин зі Златою, тут все по-іншому. У нас правда були щирий інтерес один до одного, які могли стати чимось дуже серйозним. Це відчувала вона, це відчував я і більше мені нічого не потрібно було. Але на жаль, ми потрапили не в той час, і не в те місце. Упевнений, що виявися ми в інших обставинах, все склалося б зовсім по-іншому", - вважає чоловік.

Роман Свечкоренко емоційно прокоментував фінал шоу "Холостячка 2" і поскаржився на вкрадений час (фото: instagram.com/svechkorenko)

Він подякував усім і зазначив, що потрібно вміти відпускати.



"Потрібно приймати правду, а правда в тому, що ти не для всіх і не всі для тебе.

Потрібно відпускати людей, які не готові любити тебе. Одне з найскладніших і важливих умінь, які потрібні в житті. Всім спасибі, хто в мене вірив, я правда дуже старався, але мабуть не доля", - підсумував Свечкоренко.