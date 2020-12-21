Хто дуже сексі, а хто - головний веселун: названі "най-най" українські зірки 2020-го

Цього року програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" виповнюється шість років. На честь свого дня народження проєкт щорічно нагороджує особливою премією представників українського шоу-бізнесу за їх найбільш яскраві досягнення року.

У 2020 році список лауреатів, які найчастіше дивували інформаційними приводами, виглядає наступним чином.

Так, в номінації "Міжнародний хіт року" перемогла Настя Каменських, у якої був досить насичений рік, багато треків і кліпів. Один з останніх – "A huevo". У перекладі це слово означає – "супер". Таким був і рік у артистки. До речі, чоловік Насті – Потап – отримав премію в номінації "Експериментатор року".

Настя Каменських (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Королевою прямих ефірів року" стала Оля Полякова. У неї був дуже вдалий рік, незважаючи на карантин. Усім запам'яталися її прямі ефіри з зірками в соціальних мережах. Вона сама була дуже відвертою і спонукала до цього своїх зіркових колег.

Оля Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")

У номінації "Ньюсмейкер року" переміг ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук. Розлучення, представлення нової коханої, заручини, коронавірус, зміна статусу, нові проєкти... Про Остапчука в цьому році говорили найбільше.

"Цей рік був для мене багатий на події. Найяскравіша з них для мене – це весілля. Це був неймовірно емоційний день! В цілому рік сприймаю позитивно і ні про що не шкодую", - сказав шоумен, який прийшов на вручення премії зі своєю дружиною Христиною.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Премію за "Наймасштабніший поцілунок року" отримав Олег Винник, який "чмокнув" одночасно всіх своїх шанувальниць під час свого віртуального концерту.

Весь список селебретіз, яким дісталися іменні статуетки:

MONATIK (переміг у номінації "Творець року")

Наталія Могилевська ("Завжди в тренді")

Alyona Alyona ("Пушка року")

Ірина Білик ("Наша легенда")

Тіна Кароль ("15 років неймовірна")

DZIDZIO ("Діапазон року")

Наталія і Вадим Мічковські ("І в горі, і в радості. Сім'я року")

Наталка Денисенко ("Сексі року")

Група "Время и Стекло" ("Точно, назавжди")

Група "Беz Обмежень" ("Концерти без обмежень")

Ліза Ткач ("Зірочка року")

Макс Барських ("Хітмейкер року")

Гурт "Антитіла" ("Мисливці за талантами")

Вєрка Сердючка ("Бризки шампанського року")

Арам Арзуманян ("Гарний настрій року")

Церемонія нагородження українських зірок премією "Ніч химер" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що під час вручення премії українські зірки так само почули астрологічний прогноз на 2021 рік. Кожен артист діставав з колоди карту з передбаченням. То ж що готує рік Бика знаменитостям – стане відомо в нових випусках програми "Зірковий шлях" вже 30 грудня.

Раніше ми писали, що Оля Полякова розповіла, чи був секс в її доньки.