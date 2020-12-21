Спілкується з хлопчиком: Оля Полякова розповіла, чи був секс у її доньки

Оля Полякова, яка завжди дивує кардинальною зміною іміджу, підбила підсумки року та у переддень різдвяно-новорічних свят розповіла, яким для неї видався 2020-й.

"Економити, звичайно, довелося. В першу чергу непотрібними сьогодні опинилися одяг і взуття. Думаю, брендоманія скоро зійде нанівець. Раніше ти купував кофту Yves Saint Laurent і носив її 15 років, а зараз навіщо 15 років носити кофту? Вона вже в наступному сезоні набридне. У мене 14 шуб, які я влітку зберігаю в холодильнику. Плачу за це гроші і не розумію навіщо: за два роки жодного разу натуральну шубу не наділа. Вважаю, це вже моветон", – зізналася співачка в інтерв'ю журналу "Отдохни", обкладинку якого прикрасила Королева ночі.

Оля Полякова на обкладинці журналу "Отдохни"

Але найбільше, за словами Олі, криза торкнулася її професійної сфери.

"Музичний бізнес, я вважаю, постраждав більше за всіх у цьому світі", – зазначила детектив шоу "Маска" на каналі "Україна".

Але сумувати - зовсім не в дусі співачки, яка залишається незворушною навіть у найскладніших ситуаціях. Навіть – у питаннях сексуального виховання своїх дочок.

"Мої діти сексуально освічені", – підкреслила артистка.

Незважаючи на те, що дівчатка різного віку (Маші – 15 років, Алісі – 9), Полякова вміє знаходити спільну мову з кожною.

"Маша спілкується з хлопчиком, але я точно знаю, що у них ще нічого не було. З нею говорю про те, чим загрожують незахищені відносини. З Алісою поки – про те, що вона повинна знати свої межі і не дозволяти нікому торкатися до неї. Думаю, в 9 років знати про способи контрацепції ще не потрібно", – резюмувала співачка.

Оля Полякова з дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Маша Полякова показала, як стильно одягатися в холоди.