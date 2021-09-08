В мережі показали найдорожчого персонажа шоу "Маска": цей герой буде жовто-синім

Що відомо про Робота?

Оригінальна маска Робота була створена за ескізом художниці з костюмів шоу-детективу Лесі Патоки, а для розробки високотехнологічності героя дизайнер звернулась до спеціалізованої української компанії.

"Ідея створення майже справжнього Робота прийшла мені під час зйомок першого сезону шоу "Маска". Я одразу визначилась, що цей герой буде мати жовто-синій колір, але зі своїми особливостями - ми трохи відійшли від звичного поєднання і зробили його синьо-золотим", - розповіла Леся.

Крім того, художниця зізналась, Робот - найдорожча маска за два сезони шоу. І цьому є пояснення. Зовнішній вигляд героя просто заворожує - незвичайні кольори, розміри, а ще спецефекти і унікальні здібності маски.

"Незважаючи на те, що Робот виглядає величезним - його зріст 2,4 метри, сам костюм не надто важкий. Це дозволяє зірці всередині легко рухатися. У тіло Робота вмонтована підсвітка, яка реагує на звуки і, залежно від пісні, його світіння змінюватиметься. Робот має 2 режими голосу і вбудований Bluetooth, який можна підключити до будь-якого пристрою", - ділиться художниця з костюмів шоу.

Але у костюма є свої нюанси і складнощі. Артист, який знаходиться всередині маски, не зможе самостійно надіти костюм, та й до виступів у ньому потрібно звикати.

"Костюм одягається знизу, починаючи зі взуття. А робити це одночасно повинні 3 людини - інакше ніяк, адже потрібно підключати підсвітку і, якщо пропустити хоч один контакт, маска не світитиметься. І ще нюанс - у героя найвище взуття - платформа досягає 30 см!" - додала Патока.

Показали найдорожчого персонажа шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")