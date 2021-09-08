В сети показали самого дорогого персонажа шоу "Маска": этот герой будет желто-синим

Что известно о Роботе?

Оригинальная маска Робота была создана по эскизу художницы по костюмам шоу-детектива "Маска" Леси Патоки, а для разработки высокотехнологичности героя дизайнер привлекла специализированную украинскую компанию.

"Идея создания почти настоящего Робота пришла мне во время съемок первого сезона шоу "Маска". Я сразу определилась, что этот герой должен иметь желто-синий окрас, но со своими особенностями - мы немного отошли от привычного сочетания и сделали его сине-золотым", - рассказала Леся.

Кроме того, художница призналась, Робот - самая дорогая маска за два сезона шоу. И этому есть объяснение. Внешний вид героя просто завораживает - необычные цвета, размеры, а еще спецэффекты и уникальные способности маски.

"Несмотря на то, что Робот выглядит огромным - его рост 2,4 метра, сам его костюм не очень тяжелый. Это позволяет звезде внутри легко двигаться. В тело Робота внедрили подсветку, которая реагирует на звуки и, в зависимости от песни, его свечение будет меняться. Робот имеет 2 режима голоса и встроенный Bluetooth, который можно подключить к любому устройству", - делится художница по костюмам шоу.

Но у костюма есть свои нюансы и сложности. Артист, который находится внутри маски, не сможет самостоятельно надеть костюм, да и к выступлениям в нем нужно привыкать.

"Костюм одевается снизу, начиная с обуви. А делать это одновременно должны 3 человека - иначе никак, ведь нужно подключать подсветку и, если пропустить хоть один контакт, маска не будет светиться. И еще нюанс - у героя наивысшая обувь - платформа достигает 30 см!" - добавила Патока.

Показали самого дорогого персонажа шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")