Скандал, Винова Краля та інші: стали відомі перші герої 2 сезону шоу "Маска"

Перші герої шоу "Маска"

Над неймовірними образами героїв 2 сезону "Маски" працюють одразу три художники по костюмах - Леся Патока і Назар Дідик, які створювали маски для першого сезону, і новий дизайнер - Артем Строзенко з Харкова.

"Нашим глядачам дуже сподобалися фантастичні герої з першого сезону, тому ми вирішили продовжити цю традицію. Минулого разу у нас був міфічний чорний Лев, а цього сезону - унікальний білий Тигр, який занесений до Червоної книги як вимираючий вид. За нашою легендою, він - капітан міжгалактичного корабля, тому Тигр одягнений у величезний лакований плащ, прикрашений різноманітними відзнаками, а на його паску прикріплені такі елементи, як пісковий годинник і компас", - розповідає Леся.

До речі, щоб створити цей надзвичайний темно-синій плащ, його довелося перекроювати тричі, через що на вбрання героя пішло аж 25 метрів тканини. Кігті Тигра перероблювали теж три рази, а лапи - аж п’ять. Для дизайнерки було важливо знайти ту форму, яка б і мала естетичний вигляд, і дозволила героєві зручно тримати мікрофон на сцені.

У цих синіх глибоких очах хочеться потонути і розчинитися (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Та найбільшим викликом для команди Лесі Патоки стало створення неймовірного хутра персонажа.

"Коли ми намалювали ескіз Тигра, зрозуміли, що ніколи в житті не знайдемо хутра з таким візерунком. Обдзвонили з десяток грумерів, пояснювали, що нам потрібно, але всі відмовлялися. Тому нам довелося купити машинку для чоловічих стрижок і самим оволодіти технікою грумінгу. Спочатку вистригали хутро, створюючи унікальний візерунок, а потім заповнювали ці проміжки чорною фарбою. Це дуже довга і копітка робота, але результат того вартий", - каже художниця з костюмів.

А от найдовше робили голову Тигра, оскільки для неї використали одразу кілька видів хутра, застосувавши аплікативну техніку. Незвичайні і брови в цього героя - їх створили з різноманітних перук.

Вражає і зріст цього персонажа - Тигр сягає більше двох метрів! А ще ця маска - найспекотніша з усіх, які довелося створювати Лесі Патоці, адже костюм складається із трьох шарів - поролону, хутра і лакованого плаща.

"Звичайно, всередині масок дуже спекотно. Але ми постійно нагадуємо зіркам, що завдяки цьому до кінця проєкту їм вдасться схуднути. Тож вони дуже радіють", - сміється дизайнерка.

Тигр - учасник 2 сезону "Маски" (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Також творці проєкту представили інших кількох героїв нового сезону. Зокрема - розкішну Винову Кралю.

Винова Краля (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

А перед цим організатори показали витончену маску на ім'я Скандал і чарівну Фею.

На шоу "Маска" буде Скандал (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Фея (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

А ще в ефірі спецвипуску 1 сезону "Маски", в якому творці розкривали таємниці шоу, з'явився зірковий учасник, у якого на той час ще не було костюма і навіть імені, але якого організатори назвали Фаворитом.