Скандал, Винная Краля и другие: стали известны первые герои 2 сезона шоу "Маска"

Первые герои шоу "Маска"

Над невероятными образами героев 2 сезона "Маски" работают сразу три художника по костюмам - Леся Патока и Назар Дидык, которые создавали маски для первого сезона, и новый дизайнер - Артем Строзенко из Харькова.

"Нашим зрителям очень понравились фантастические герои из первого сезона, поэтому мы решили продолжить эту традицию. В прошлый раз у нас был мифический черный Лев, а в этом сезоне - уникальный белый Тигр, который занесен в Красную книгу как вымирающий вид. По нашей легенде, он - капитан межгалактического корабля, поэтому Тигр одет в огромный лакированный плащ, украшенный различными наградами, а на его поясе прикреплены такие элементы, как песочные часы и компас", - рассказывает Леся.

К слову, чтобы создать этот удивительный темно-синий плащ, его пришлось перекраивать трижды, из-за чего на одежду героя ушло аж 25 метров ткани. Когти Тигра переделывали тоже три раза, а лапы - пять. Для дизайнера было важно найти ту форму, которая и бы имела эстетический вид, и позволила герою удобно держать микрофон на сцене.

В этих синих глубоких глазах хочется утонуть и раствориться (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Но самым большим вызовом для команды Леси Патоки стало создание невероятного меха персонажа.

"Когда мы нарисовали эскиз Тигра, поняли, что никогда в жизни не найдем мех с таким узором. Обзвонили с десяток грумеров, объясняли, что нам нужно, но все отказывались. Поэтому нам пришлось купить машинку для мужских стрижек и самим овладеть техникой груминга. Сначала выстригали мех, создавая уникальный узор, а потом заполняли эти промежутки черной краской. Это очень долгая и кропотливая работа, но результат того стоит", - говорит художница по костюмам.

А вот дольше всего делали голову тигра, поскольку для нее использовали сразу несколько видов меха, применив аппликативного технику. Необычные и брови у этого героя - их создали из различных париков.

Впечатляет и рост этого персонажа - Тигр достигает более двух метров. А еще эта маска - самая жаркая из всех, которые пришлось создавать Лесе Патоке, ведь костюм состоит из трех слоев - поролона, меха и лакированного плаща.

"Конечно, внутри масок очень жарко. Но мы постоянно напоминаем звездам, что благодаря этому к концу проекту им удастся похудеть. Поэтому они очень радуются", - смеется дизайнер.

Тигр - участник 2 сезона "Маски" (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Также создатели проекта представили других нескольких героев нового сезона. В частности - роскошную Винную Кралю.

Винная Краля (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

А перед этим организаторы показали изящную маску по имени Скандал и волшебную Фею.

На шоу "Маска" будет Скандал (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Фея (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

А еще в эфире спецвыпуска 1 сезона "Маски", в котором создатели раскрывали тайны шоу, появился звездный участник, у которого на то время еще не было костюма и даже имени, но которого организаторы назвали Фаворитом.