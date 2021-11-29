Українців дивуватиме святковий Олень, прикрашений 200 дзвіночками: де і коли його можна побачити

Учасник замість звичних підказок запропонував зіркам із залу пограти з детективами у відому гру "Крокодил".

Які таємниці так вдало завуалював герой?

"Мене у цьому шоу називають справжнім витвором мистецтва, й неспроста. Лише погляньте, який я веселий та яскравий. Жовте волоссячко, довжелезні, чаруючі вії, а ще у мене є дивовижна здатність - освітлювати глядачам шлях у Новий 2022 рік. Тільки не кажіть, що вже впізнали мене", - поділився зимовий герой шоу.

Від Оленя дійсно неможливо відірвати погляд - миле обличчя, новорічне вбрання, золоте взуття і величезні роги, зроблені за технологією пап’є-маше, зверху яких вставлено 18 LED­-свічок.

А ще костюм героя прикрашають 200 дзвіночків і на тілі видніють сніжинки, котрі ще не встигли розтанути.

Святковий Олень дивуватиме глядачів шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

У грандіозному шоу Олень виконає хіт "Мне не жаль" співачки Ірини Білик. До його виступу приєднаються аж чотири Діда Мороза, які допоможуть учаснику зробити номер по-справжньому незабутнім.

"Я не знаю - це Олень чи Олениха. Можу сказати лише одне - це так круто!" - коментує зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник.

Олег Винник в шоу "Маска" (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)