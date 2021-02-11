RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Володимир Остапчук відпустив косу і вбрався у сукню (фото)

Автор: Lite

Володимир Остапчук не перестає дивувати шанувальників оригінальними і часом кумедними образами зі світового кінематографа. Тепер же шоумен вирішив стати справжньою принцесою - головною героїнею анімаційного фільму "Холодне серце" Ельзою.

І все заради участі у новому випуску шоу "Маска", який покаже канал "Україна" 13 лютого о 21:00.

Популярні новини
Голос країни 2021 "рознесли" після першого ж випуску, але організатори відповіли 29 січня 2021
Онучка президента України здивує появою на ТБ-шоу: дуже хвилювалася 07 лютого 2021
Настя Каменських візьме участь у новому ТБ-шоу в незвичному амплуа 01 грудня 2020
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта 05 лютого 2021
Холостяк 11: стало відомо, за чиє серце боротимуться українки (фото) 25 грудня 2020
Букмекери вже назвали переможця Євробачення 2021 09 лютого 2021
Оля Полякова з'явилася на публіці в зухвалому образі: 20-річна дівчинка! 26 грудня 2020
Ефектна Настя Каменських у спокусливій червоній сукні: очей не відвести! 17 грудня 2020
Влад Яма розповів правду про шоу "Танці з зірками": позбавляють половину гонорару 06 грудня 2020
Голос країни 2021: хто з зірок і в якій ролі "засвітиться" на шоу 30 січня 2021

Відзначимо, що раніше Остапчук вже перевтілювався в Супермена і Короля вампірів. Але тепер він буде "керувати" снігом і льодом.

До речі, Ельза - це улюблений мультиплікаційний персонаж 7-річної дочки ведучого - Емілії.

"Ми з Емілією обожнюємо цей мультфільм. У доньки є костюми Ельзи на будь-який вік - 2, 3, 4, 5 років. Якось ми навіть знімали відео, яке є в моєму Інстаграмі, де Емілія була Ельзою, а я Анною - її сестрою. Ми співали, танцювали під усім відомий саундтрек до мультика "Let It Go". Тому я вирішив зробити донечці такий сюрприз - мені начесали косу, я одягнув цю блакитну сукню, щоправда, під нею були кросівки і неголені ноги. Зате як я там танцюю! Скоро самі все побачите", - інтригує ведучий шоу "Маска".

Володимир Остапчук не перестає дивувати українців (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що стосується самих героїв-масок, які все більше заплутують глядачів і зіркових детективів, то в четвертому випуску масштабного проєкту на сцену вийдуть учасники групи Б, серед яких веселий Буряк, ефектна Бабка, мужній Носоріг, магічний Мольфар, неймовірно милий Циклоп, величний Лев і розкішна Пава

Раніше Остапчук похвалився красивою дружиною і розкішшю на Мальдівах.

Також ми писали, що Володимиру пошкодили машину за 1,4 мільйона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Остапчук
Читайте також
Остапчук без комплексів показав своє оголене фото: фанати його присоромили
Володимир Остапчук показав новонародженого сина
Прогноз погоди