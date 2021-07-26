Спливли імена нових зірок довгоочікуваного ТБ-шоу "Співають всі!"

Кардинальна відмінність цього проекту від інших, які були коли-небудь показані на українському ТБ, у тому, що тут долі учасників будуть вирішувати аж 100 суддів .

"Для мене це дебют, я раніше не була суддею талант-шоу. Завжди співпереживаю людям, які виходять на сцену. Згадую себе, свою доньку, яка теж брала участь у талант-шоу, як вона тоді хвилювалась. Звертатиму увагу на харизму – звичайно, за умови, якщо учасник бере ноти і в нього є слух. В нього може не бути оперного вокалу, але якщо його спів розчулить серце, то це – артист", - зізнається народна артистка України Марія Бурмака

Фото: Марія Бурмака (прес-служба каналу "Україна")

Співачка й авторка пісень Анна Добриднєва також звертатиме увагу на харизматично сильних людей, здатних вийти на сцену і підкорити кожне зі 100 сердець, незважаючи на те, що склад журі – неймовірно різноманітний.

Фото: Анна Добриднєва (прес-служба каналу "Україна")

Таку думку поділяє її колега – співак і автор пісень KHAYAT.

"Об'єктивність цього шоу набагато вища, ніж у схожих проєктах з меншою кількістю суддів, тому людина, яка прийде в "Співають всі!" випробувати свої сили, зможе зрозуміти, чи в правильному вона напрямі рухається", - каже він.

Фото: KHAYAT (прес-служба каналу "Україна")

Незважаючи на те, що у шоумена JULIK абсолютний слух, він говорить, що строго судити конкурсантів не буде.

"Я дуже добра людина. Навіть якщо є маленькі неточності вокалу або ж не "дотягують", мені, як людині з абсолютним слухом, дозволено закривати очі на це. Коли людина співає серцем і душею, коли потрапляє прямо "у ціль" – неможливо не натиснути на кнопку. Тим паче, коли це улюблені, давно усім відомі хіти", - відзначає екс-учасник DZIDZIO.

Фото: JULIK (прес-служба каналу "Україна")

Співачку Mila Nitich підкорило те, що вперше за історію українського шоу-бізнесу в одному місці зібралося стільки артистів. До того ж артистка зазначає, що, оцінюючи виступи учасників, зіркові експерти також мають можливість подивитися на себе збоку і зробити важливі висновки.

Фото: Mila Nitich (прес-служба каналу "Україна")

Народний артист України, співак, поет і композитор Анатолій Матвійчук зізнався, що насамперед звертатиме увагу саме на вокальні здібності конкурсантів.

"Велике значення я віддаю дуже глибоким і поетичним речам. Одне із – слово. Мені важливо, аби у пісні була поезія, коли є певні образи, переосмислення, метафори, коли відчувається сюжетність. Напевно, для сучасності це вже не головне. Також я вимагаю природності і не люблю надмірний епатаж. Як композитор і як вокаліст, я хочу звертати увагу на вокальні здібності конкурсанта, а не на його спущені штани чи жест руками. Про це говоритиме преса, але чи можна такий "коричневий" піар вважати доцільним? Мені здається, ні", – заявив він.

Фото: Анатолій Матвійчук (прес-служба каналу "Україна")

А ось популярний блогер Олег Машуковський зізнається, що поважає класику, але хоче дати хід драйву і сучасності.

"Мені не подобається, коли нудно. Я сам був просто глядачем 15 років, слухав ті ж самі пісні, в ролі зіркового журі я хочу припинити цю монотонність. Харизма і вміння показати, проявити себе – це вже талант. Вокальні здібності теж важливі, але саме наявність харизми – показник артистизму", - додає він.

Фото: Олег Машуковський (прес-служба каналу "Україна")

Гостя з-за кордону, співака Markus Riva його колеги вже встигли охрестити "холодним латишем" – все через те, що він досить строго оцінює учасників. Маркус пояснює: оскільки це змагання вокалістів, він звертає увагу на голоси конкурсантів.

Фото: Markus Riva (прес-служба каналу "Україна")

"Я не тільки солістка гурту Furman Band, але ще й педагог з вокалу. Тому щодо виконання, то мене можна здивувати своєю унікальністю. Завжди цікаво дивитися не просто на талановитого вокаліста, а на такого артиста, в образі якого все гармонійно. Адже можна бути людиною з вулиці, але настільки обдарованою і настільки відповідати тому, про що співаєш, що під час виступу встануть усі судді", - каже Пальміра Фурман.

Фото: Пальміра Фурман (прес-служба каналу "Україна")

Співочий екстрасенс Макс Гордєєв зазначає, що бути членом журі – це величезна відповідальність, адже перед зірковою "сотнею" стоїть дуже непросте завдання: дати людині шанс або забрати його. А своїм безпосереднім завданням у шоу "Співають всі!" він вважає відчути енергетику учасника, адже досить часто людей судять лише за зовнішнім виглядом, не розуміючи, що ховається у них всередині.

Фото: Макс Гордєєв (прес-служба каналу "Україна")