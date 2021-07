Спливли імена нових зірок довгоочікуваного ТБ-шоу "Співають всі!"

21 серпня на каналі "Україна" стартує нове талант-шоу "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now.

Кардинальна відмінність цього проекту від інших, які були коли-небудь показані на українському ТБ, у тому, що тут долі учасників будуть вирішувати аж 100 суддів.