Б'юті-секрети вічно молодих японок: косметолог прочинила завісу таємниці

Ні для кого не секрет, що японці славляться довголіттям та міцним здоров'ям, а японки можуть похвалитися ще й нев'янучу молодість. У 30 років вони виглядають на 18, а в 40 - на 25. У чому ж їх секрет? Про це розповіла косметолог Тетяна Моторіна.
Секрети молодості японок: як у 40 виглядати на 25:
Рис для японок не тільки головний національний продукт харчування, але і ефективний засіб по догляду за обличчям.
Воду, в якій замочується рис, дівчата тут використовують для вмивання. Вона звужує пори, пом'якшує шкіру, вирівнює тон.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Японки п'ють зелений чай і водневу воду – кращі антиоксиданти, здатні продовжити молодість.
Воднева вода – це омолодження зсередини, вона прибирає окислення і захищає колаген. Використовувати водень в косметології – значить зупиняти старіння. Багатьом з вас знайома процедура гідровакуумного пілінгу, який проводиться на апараті з подачею саме водню, де крім очищення і шліфування шкіри, ми отримуємо потужний омолоджуючий ефект.
Гарантія молодості, краси та здоров'я – не тільки зовнішній догляд, але і правильне харчування.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Порівняємо наші гастрономічні традиції з японськими:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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