Бьюти-секреты вечно молодых японок: косметолог приоткрыла завесу тайны

Ни для кого не секрет, что японцы славятся долголетием и крепким здоровьем, а японки могут похвастаться еще и неувядающей молодостью. В 30 лет они выглядят на 18, а в 40 - на 25. В чем же их секрет? Об этом рассказала косметолог Татьяна Моторина.
Секреты молодости японок: как в 40 выглядеть на 25:
Рис для японок не только главный национальный продукт питания, но и эффективное средство по уходу за лицом.
Воду, в которой замачивается рис, девушки здесь используют для умывания. Она сужает поры, смягчает кожу, выравнивает тон.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Японки пьют зеленый чай и водородную воду – лучшие антиоксиданты, способные продлить молодость.
Водородная вода – это омоложение изнутри, она убирает окисление и защищает коллаген. Использовать водород в косметологии – значит останавливать старение. Многим из вас уже знакома процедура гидровакуумного пилинга, который проводится на аппарате с подачей именно водорода, где помимо очищения и шлифовки кожи, мы получаем мощный омолаживающий эффект.
Гарантия молодости, красоты и здоровья – не только внешний уход, но и правильное сбалансированное питание.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сравним наши гастрономические традиции с японскими:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как избавиться от сухости губ в холодный период.
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