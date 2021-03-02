Шкода и користь? Косметолог докладно розповіла, як молочка впливає на шкіру

Багато досліджень встановили зв'язок між споживанням молочних продуктів і посиленням акне.

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Гормони, що містяться в молоці, підвищують рівень тестостерону в організмі людини. Через це збільшується вироблення шкірного сала, яке закупорює фолікули.

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Крім гормонів, в молоці міститься сироватковий білок і казеїн. Вони збільшують рівень інсуліноподібний фактор росту — 1 (IGF-1), який посилює акне.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варто бути уважнішими тим, хто вживає протеїнові коктейлі або батончики на основі сироватки та казеїну. Вони теж провокують запалення.

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Відмовлятися від усіх молочних продуктів не має сенсу. Молоко і морозиво посилюють запалення, в той час як натуральний йогурт або сир можуть ніяк не впливати на стан шкіри.

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Через ферментацію йогурт містить менше інсуліноподібний фактор росту — 1, ніж молоко. Тому він не має такого сильного впливу на шкіру. А йогурт з пробіотиками може навіть знизити запалення. Як на стан шкіри впливає сир — залишається поки неясним.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як перевірити вплив молока саме на вашу шкіру?

Спробуй відмовитися від молочних продуктів. Зазвичай 2-3 тижнів достатньо, щоб зрозуміти взаємозв'язок, але іноді результат може виявитися не раніше, ніж через місяць.

Спочатку відмовся від молока. Якщо нічого не змінилося — спробуй відмовитися від сиру.

Так можна зрозуміти, які продукти посилюють запалення особисто у вас.

Безмолочна дієта знизить ймовірність запалень, але вона не допоможе позбутися від акне повністю.Спадковість, стрес і гормони впливають на стан шкіри набагато сильніше будь-якої дієти.

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Важливий і правильний догляд. Якщо висипання не проходять тривалий час, доведеться вдатися до спеціальних засобів з саліцилової кислотою і ретиноїдами.