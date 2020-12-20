Не роби це: топ-6 б'юті-помилок, про які треба забути назавжди

Як часто за порадою подруг або статей з інтернету ми робимо непрощенні помилки в догляді за собою і шкодуємо про те, що повірили черговому б'юті-міфу. Про найбільш часті з них розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

Список розповсюджених помилок, які ми здійснюємо, довіряючи журналам, інтернету і сарафанному радіо виглядає так:

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1.Вмиватися до скрипу. Для багатьох дівчат навіть у 40+ "скрип" = чистота. Саме тому, в косметичці часто не приживаються якісні "умивалки". Адже вони ніби не домивають. А тим часом, "скрип" означає порушення гідроліпідної мантії шкіри, і її передчасне старіння.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Тримати маску довше, ніж вказано в інструкції. Ну, начебто все логічно? Потримав зайвих 20 хв., і ефект посилився. Небезпечно! Час витримки маски строго регламентовано її дією і складом.

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Наприклад, глиняні маски за 10-15 хв. витягають із шкіри бруд і токсини. Але, потримайте маску 20 хв., і вона починає заганяти все назад.

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3. З дитячим кремом я буду в 50 виглядати на 30. У дитячої шкіри немає розширених пор, куперозу, підвищеного саловиділення. І багато того, з чим стикається доросла жінка. Тому, забудьте про цю дивну затію. Крем повинен бути за віком, як мінімум.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Використання сильнодіючих сироваток у форматі 365. Чим загрожує такий максималізм? Виснаженням шкіри і ефектом відміни.

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5. Нанесення крему товстим шаром. Особливо під очі. Щоб напевно. Власна захисна мантія шкіри дуже тонка. Ось і шар крему повинен бути мінімальним.

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А в зоні орбіти, кровоносна система розташована зовсім близько до шкіри, тому швидко «рознесе» все цінне на всю область.

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6.Думати, що завдяки хорошій генетиці можна "махнути рукою" на себе, адже ви і так будете вічно свіжою і молодою.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Є в цьому правда, але тільки частково. За рахунок крутих генів є можливість хвалитися гладким обличчям. У кого-то це триває до 30, у кого-то до 40.

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А що потім? "За рік я так швидко постаріла..". Тому, завжди потрібно підтримати гени грамотним доглядом. І чим раніше почнете, тим довше будете виглядати шикарно!

Нагадаємо, що раніше косметолог Лейла Роз розповіла, як запобігти сухості шкіри взимку.

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