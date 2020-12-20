Не делай это: топ-6 бьюти-ошибок, о которых надо забыть навсегда

Как часто по совету подруг или статей из интернета мы совершаем непростительные ошибки в уходе за собой и жалеем о том, что поверили очередному бьюти-мифу. О самых часто встречающихся из них рассказала косметолог Татьяна Моторина.

Список распространенных ошибок, которые мы совершаем, доверяя журналам, интернету и сарафанному радио выглядит так:

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1.Умываться до скрипа. Для многих девочек даже в 40+ "скрип" = чистота. Именно поэтому, в косметичках часто не приживаются качественные "умывалки". Ведь они как будто не домывают. А тем временем, "скрип" означает нарушение гидролипидной мантии кожи, и ее преждевременное старение.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Держать маску дольше, чем указанно в инструкции. Ну, вроде всё логично? Подержал лишних 20 мин., и эффект усилился. Опасно! Время выдержки маски строго регламентированно ее действием и составом.

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Например, глиняные маски за 10-15 мин. вытягивают из кожи грязь и токсины. Но, подержите маску 20 мин., и она начинает загонять все обратно.

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3. С детским кремом я буду в 50 выглядеть на 30. У детской кожи нет расширенных пор, купероза, повышенного саловыделения. И многого того, с чем сталкивается взрослая женщина. Поэтому, забудьте про эту странную затею. Крем должен быть по возрасту, как минимум.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Использование сильнодействующих сывороток в формате 365. Чем грозит такой максимализм? Истощением кожи и эффектом отмены.

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5. Нанесение крема толстым слоем. Особенно под глаза. Чтобы наверняка. Собственная защитная мантия кожи очень тонкая. Вот и слой крема должен быть минимальным.

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А в зоне орбиты, кровеносная система расположена совсем близко к коже, поэтому быстро «разнесет» все ценное на оставшуюся область.

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6.Думать, что благодаря хорошей генетике можно "махнуть рукой" на себя, ведь вы и так будете вечно свежей и молодой.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть в этом правда, но только отчасти. За счет крутых генов есть возможность хвалиться гладким лицом. У кого-то это длится до 30, у кого-то до 40.

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А что потом? "За год я так быстро состарилась..". Поэтому, всегда нужно поддержать гены грамотным уходом. И чем раньше начнете, тем дольше будете выглядеть шикарно!

Напомним, что ранее косметолог Лейла Роз рассказала, как предотвратить сухость кожи зимой.

Кстати бьюти-блогер Марина поделилась секретным рецептом омолаживающей маски на основе глины.