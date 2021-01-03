Домашній догляд за тілом: доступна кожній програма-мінімум від експерта

Не обов'язково ходити в салони краси на дорогі процедури, можна доглядати за шкірою і вдома. Обов'язкова програма -мінімум доступна всім. Про те, що в неї входить розповіла дієтолог Єва Шишова.
На своїй сторінці в Instagram експерт перерахувала фінансово не затратні, але дуже ефективні домашні методи по догляду за тілом, що зроблять вас ще здоровіше і краще:
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Скраби
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Скраби відлущують омертвілі клітини шкіри, тим самим роблячи її пружною і еластичною. Застосовуємо один раз в 3 дні у ванній легкими масажними рухами на проблемних ділянках.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Розігріваючі/охолоджувальні креми
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Вони підсилюють приплив крові до проблемних зон, допомагають боротися з жировими відкладеннями в них і целюлітом. Бажано використовувати кожен день по 1-2 рази.
Обгортання з плівкою
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Ефект такий же, як від розігріваючих/охолоджуючих кремів, але роблять більш сильний вплив на шкіру. Часто їх робити не можна, приблизно один раз в три дні.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Масаж сухою щіткою
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Посилює кровообіг в проблемних місцях, виганяє зайву воду, в принципі, як і всі перераховані вище методи, і відлущує омертвілі клітини шкіри.
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Правила виконання:
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1.Не можна одночасно поєднувати дві процедури в один день (велике навантаження для шкіри). Єдине, сюди не відноситься масаж сухою щіткою – його можна робити в один день з іншою процедурою.
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2.Головне правило – регулярність.
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Тільки при регулярному виконанні ви досягнете видимого ефекту, а якщо ще додати спорт, питний режим і правильне харчування – будете хвалитися на пляжі своєю підтягнутою фігурою з красивою пружною шкірою.
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