Ідеальне очищення 3 в 1: косметолог навчила готувати чудодійний засіб для шкіри

Убтан - це аюрведичний засіб для очищення шкіри 3 в 1. Він замінює мило, скраб, маску і навіть шампунь, якщо ви готові мити голову більше 10 хвилин. В Індії убтаном користуються не одну тисячу років, а у нас він з'явився недавно.

Убтан - це порошок з мелених трав, горіхів, спецій і борошна. Традиційний убтан готують з нутового борошна і індійських трав. Деякі трави можна знайти в індійських крамницях або замінити нашими.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як використовувати убтан

Убтан зберігається в сухому вигляді. Щоб вмитися, його потрібно розвести водою і нанести отриману кашку на шкіру. Вона добре очищає шкіру, насичує її корисностями, покращує кровообіг і при цьому не руйнує ліпідний шар. Тобто таке умивання не тільки не шкідливо, як практично всі миючі засоби. Воно корисне! А якщо компоненти підібрані за типом шкіри, то можна вирішити багато проблем. Якщо є час, можна залишити убтан на пару хвилин на обличчі. Буде маска. За відчуттями, шкіра після гладка, ніжна і свіжа.



Незаперечний плюс убтана - його можна приготувати самостійно! Причому підібрати компоненти під свої запити. А якщо згадати про нього завчасно і назбирати трави влітку, то буде ще й безкоштовно.

Мінус тільки один - потрібно звикнути. Убтан займає більше часу і не такий зручний, як звична пінка.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як приготувати убтан самостійно

Ось схема, по якій можна приготувати убтан самостійно!

40-50% - основа, як правило - борошно

20% － рослини, що містять сапоніни

20-30% － трави

10% － додаткові компоненти



Борошно. Універсальний варіант - вівсяне.

Для сухої шкіри: вівсяне, рисове, гречане, мигдальне

Жирної: нутове, вівсяне, горохове, сочевичне, пшеничне цільнозернове

Проблемна шкіра: кукурудзяне, нутове

Зріла і суха шкіра: лляне, житне, мигдальне.

До борошна можна додати мелені висівки, зародки пшениці, толокно, сухе молоко, кунжут, мигдаль, безбарвну хну.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сапонін: коріння: мильнянки, солодки, первоцвіту весняного, фіалки, женьшеню, хвоща польового і навіть хрону, а також насіння льону.



Трави. Якщо у вас є ті, яких немає в списку, почитайте про них і сміливо додавайте.

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