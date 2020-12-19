Як уникнути сухості шкіри взимку: косметолог запропонувала просту схему

В зимовий час шкіра, незалежно від її типу, стикається з проблемою посилення сухості. Це пов'язано з багатьма факторами - температура і вологість на вулиці, зниження вологості повітря в приміщеннях, вітер, зменшення вироблення шкірного сала. В результаті всього цього з'являються відчуття стягнутості, сухості, лущення, іноді почервоніння, подразнення шкіри і зморшки. Що ж робити і як побороти цю проблему розповіла в Instagram косметолог Лейла Роз.



Сухість шкіри – це не стільки нестача вологи, як дефіцит ліпідів, що міститься в шкірному салі.



І ті, у кого така проблема існує, зазвичай починають посилено "доглядати" за шкірою - зволожувати її всім – тим, про що говориться в рекламі, тим, що радять подруги. Наносять засоби кілька разів в день, але ефекту немає або з'являється ще більше лущення і подразнення.



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Що ж робити?

Не вмиватися гарячою водою, це стосується і прийому душу

Не ховати обличчя в шарф, так як це може створювати "парниковий" ефект і подразнювати шкіру

Застосовувати вітаміни, якщо є їх дефіцит

Зволожити повітря в приміщенні, особливо в спальні

Очищати обличчя делікатними засобами

Наносити на шкіру не зволожуючі, а живильні креми (перед виходом на вулицю мінімум за 40 – 60 хвилин)

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