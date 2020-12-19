Як уникнути сухості шкіри взимку: косметолог запропонувала просту схему

В зимовий час шкіра, незалежно від її типу, стикається з проблемою посилення сухості. Це пов'язано з багатьма факторами - температура і вологість на вулиці, зниження вологості повітря в приміщеннях, вітер, зменшення вироблення шкірного сала. В результаті всього цього з'являються відчуття стягнутості, сухості, лущення, іноді почервоніння, подразнення шкіри і зморшки. Що ж робити і як побороти цю проблему розповіла в Instagram косметолог Лейла Роз.
Сухість шкіри – це не стільки нестача вологи, як дефіцит ліпідів, що міститься в шкірному салі.
І ті, у кого така проблема існує, зазвичай починають посилено "доглядати" за шкірою - зволожувати її всім – тим, про що говориться в рекламі, тим, що радять подруги. Наносять засоби кілька разів в день, але ефекту немає або з'являється ще більше лущення і подразнення.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що ж робити?
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна навчила, як уникнути сухості губ у холодну пору.
До речі, косметолог Ірина Шарк опублікувала топ-5 б'юті-секретів на кожен день.