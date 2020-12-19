Как избежать сухости кожи зимой: косметолог предложила простую схему

В зимнее время кожа, вне зависимости от ее типа, сталкивается с проблемой усиления сухости. Это связано со многими факторами - температура и влажность на улице, снижение влажности воздуха в помещениях, ветер, уменьшение выработки кожного сала. В результате всего этого появляются ощущение стянутости, сухости, шелушение, иногда покраснение, раздражение кожи и морщинки. Что же делать и как побороть эту проблему рассказала в Instagram косметолог Лейла Роз.
Сухость кожи – это не столько недостаток влаги, как дефицит липидов, которые содержится в кожным сале.
И те, у кого такая проблема существует, обычно начинают усиленно "ухаживать" за кожей - увлажнять ее всем подряд – тем, о чем говорится в рекламе, тем, что советуют подруги. Наносят средства несколько раз в день, но эффекта нет либо появляется еще больше шелушение и раздражения.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что же делать?
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила, как избежать сухости губ в холодное время.
К слову, косметолог Ирина Шарк опубликовала топ-5 бьюти-секретов на каждый день.