Как избежать сухости кожи зимой: косметолог предложила простую схему

В зимнее время кожа, вне зависимости от ее типа, сталкивается с проблемой усиления сухости. Это связано со многими факторами - температура и влажность на улице, снижение влажности воздуха в помещениях, ветер, уменьшение выработки кожного сала. В результате всего этого появляются ощущение стянутости, сухости, шелушение, иногда покраснение, раздражение кожи и морщинки. Что же делать и как побороть эту проблему рассказала в Instagram косметолог Лейла Роз.



Сухость кожи – это не столько недостаток влаги, как дефицит липидов, которые содержится в кожным сале.



И те, у кого такая проблема существует, обычно начинают усиленно "ухаживать" за кожей - увлажнять ее всем подряд – тем, о чем говорится в рекламе, тем, что советуют подруги. Наносят средства несколько раз в день, но эффекта нет либо появляется еще больше шелушение и раздражения.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что же делать?

Не умываться горячей водой, это касается и приема душа

Не прятать лицо в шарф, так как это может создавать "парниковый" эффект и раздражать кожу

Применять витамины, если есть их дефицит

Увлажнить воздух в помещении, особенно в спальне

Очищать лицо деликатными средствами

Наносить на кожу не увлажняющие, а питательные кремы (перед выходом на улицу минимум за 40 – 60 минут)

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила, как избежать сухости губ в холодное время.

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