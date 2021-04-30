Відома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранку

Напевно ви помічали: встанеш раніше - отримаєш дуже продуктивний день. Проте прокидатися потрібно правильно, щоб з перших секунд налаштуватися на великі звершення і створити собі гарний настрій.
Ми вирішили дізнатися секрети бадьорого початку дня у ведучої телеканалу KYIV.LIVE і екс-учасниці шоу "Холостяк" Діни Бернацької. Адже вона з самого ранку занурюється у величезний потік інформації, але примудряється починати і закінчувати ефірний день з посмішкою.
У Діни є п'ять обов'язкових кроків, з яких починається кожен день.
Фото: Діна Бернацька (instagram.com/dina_bernatskaya)
"Але ще краще - підготуватися до ранку з вечора: не їсти на ніч важку, жирну їжу, вибрати зручний, затишний одяг для сну і, головне, лягти вчасно - не пізніше 23: 00", - радить Бернацька.
Фото: Діна Бернацька (instagram.com/dina_bernatskaya)
Нагадаємо, нещодавно б'юті-експерт дала українкам дієві поради по догляду за собою.