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Известная ведущая рассказала, как быстро привести себя в порядок с утра

Автор: Lite

Наверняка вы замечали: встанешь пораньше - получишь очень продуктивный день. Но просыпаться нужно правильно, чтобы с первых секунд настроиться на великие свершения и создать себе хорошее настроение.

Мы решили узнать секреты бодрого начала дня у ведущей телеканала KYIV.LIVE и экс-участницы шоу "Холостяк" Дины Бернацкой. Ведь она с самого утра погружается в огромный поток информации, но умудряется начинать и заканчивать эфирный день с улыбкой.

Какое оно, утро телеведущей?

У Дины есть пять обязательных шагов, с которых начинается каждый день.

  1. Выпить стакан теплой воды с медом.
  2. Потянуться, размять мышцы. Если позволяет время - йога. Это доступно всем, ведь на YouTube можно найти несложные уроки и повторять за учителем.
  3. Принять контрастный душ.
  4. Протереть лицо кубиками льда с настоями трав (поверьте, освежает!).
  5. Посмотреть в зеркало, улыбнуться и сказать себе: "Я молодец, у меня все получится, и этот день будет лучше, чем вчера!"

Фото: Дина Бернацкая (instagram.com/dina_bernatskaya)

"Но еще лучше - подготовиться к утру с вечера: не есть на ночь тяжелую, жирную пищу, выбрать удобную, уютную одежду для сна и, главное, лечь вовремя - не позже 23:00", - советует Бернацкая.

Фото: Дина Бернацкая (instagram.com/dina_bernatskaya)

Напомним, недавно бьюти-эксперт дала украинкам действенные советы по уходу за собой.

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