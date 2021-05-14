Після невдалого пілінгу: косметолог розповіла, як швидко і легко відновити шкіру

Невдалі косметичні експерименти, на зразок опіків від пілінгу, алергії і роздратування - це сигнал шкіри, що ліпідний бар'єр потребує допомоги.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і Ннутриціолог Яна Фоксі.
Топ способів відновити шкіру після алергії або пілінгу
М'яка пінка, крем з церамідами, spf-захист на мінеральних фільтрах (тільки за потребою). Якщо шкіра суха або непроблемна, з ранку можна просто вмиватися водою.
Не знаю, як у вашому регіоні, але у нас вода - огидна. Тому для вмивання я використовую або кип'ячену воду, або з пляшок (коли шикую).⠀
А якщо зовсім не виходить, то змивайте його тільки м'якими гідрофільними засобами і ніяких гарячих рушників.
Любителям макіяжу доведеться почекати (фото: pexels.com)
Скраби, скатки, рушники (замініть на паперові), щітки, спонжі і інший агресивний механічний вплив слід виключити.
Ретиноїди, кислоти, вітамін С та інші активи відкладіть до кращих часів, коли шкіра відновитися.
Така косметика є одним з найсильніших алергенів і подразників. Тому возз'єднання з природою краще залишити на потім.
Масла, як представники всього органічного, в цей період теж ні до чого.
Він під забороною завжди, але в даному випадку - особливо.
Якщо потрібно SOS-відновлення проблемної роздратованої шкіри (а кислоти і ретиноїди доводиться виключити) можна спробувати ніацинамід - він і регулює вироблення шкірного сала, і знімає почервоніння.
Центелла азіатська, азулен, алантоїн, бісаболол - ось компоненти, які заспокоюють роздратовану шкіру. Якщо вам хочеться якихось додаткових коштів-шукайте банки з цими компонентами. Але не більше одного засобу (пам'ятайте про перше правило).
Раніше косметолог розповіла, як доглядати за шкірою шиї, щоб вона завжди залишалася молодою.