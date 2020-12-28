Зневоднена шкіра і догляд за нею: косметолог поділилася чіткою схемою

Важливо знати, що тип шкіри не змінюється в залежності від сезону, віку, способу життя і т. д. Vоже змінюватися стан шкіри. Якщо, наприклад, взимку обличчя сушить, а влітку воно стає жирним, то це жирна/комбінована, зневоднена шкіра. Як справитися з цією проблемою, поділилася експерт.

Такій шкірі не потрібен "крем пожирніше". Їй потрібен правильний догляд. Про те, як його організувати розповіла косметолог Ольга Петруніна.



Власниць сухої шкіри як типу всього 5-7% у світі. Така шкіра до 25 років ідеальна: не видно пір, чорних крапок, немає висипань, жирного блиску. Але суха шкіра старіє раніше, на ній швидше з'являються дрібні зморшки.



Зневоднена шкіра - це стан, з яким необхідно працювати комплексно:

потрібна відповідна пара вмивалка+лосьйон, які вирівняють збитий РН баланс. Це основа, без якої позбутися відчуття сухості і стягнутості неможливо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

крем для обличчя повинен не тільки захищати, але і зволожувати.

важливо додати в догляд курс інтенсивно-зволожуючої сироватки.

зволожуюча маска - також маст хев для зневодненої шкіри.

Часта помилка більшості власниць зневодненої шкіри: використання масел або нічного крему.

Масло призводить до ще більшого зневоднення. А нічний крем потрібен власницям сухої шкіри у віці не раніше 40+.

Коли ви вирівняє РН баланс і зволожите шкіру, ви відчуєте, як шкіра більше не просить жирного шару крему і потреба в олії/нічному кремі відпаде.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Підбираючи косметику для догляду, необхідно орієнтуватися на завдання шкіри, її стан, проблеми.

Жирна зневоднена шкіра - догляд один.

Жирна проблемна шкіра - догляд інший.

Жирна шкіра в нормальному стані - догляд третій.

І, звичайно, не забувайте про те, де "живе" ваша шкіра і який у неї спосіб життя.

Нагадаємо, що раніше косметолог Лейла Роз навчила справлятися з сухістю шкіри в холодний період.

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