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Обезвоженная кожа и уход за ней: косметолог поделилась четкой схемой

Автор: Ольвия Агаркова

Важно знать, что тип кожи не меняется в зависимости от сезона, возраста, образа жизни и т.д. Vеняться может состояние кожи. Если, например, зимой лицо сушит, а летом оно становится жирным, то это жирная/комбинированная, обезвоженная кожа. Как правиться с этой прблемой, поделилась эксперт.

Такой коже не нужен "крем пожирнее". Ей нужен правильный подход. О том, как его организовать рассказала косметолог Ольга Петрунина.

Обладательниц сухой кожи как типа всего 5-7% в мире. Такая кожа до 25 лет идеальна: не видно пор, черных точек, нет высыпаний, жирного блеска. Но сухая кожа раньше стареет, на ней быстрее проявляются мелкие морщинки.

Обезвоженная кожа - это состояние, с которым необходимо работать комплексно:
нужна соответствующая пара умывалка+лосьон, которые выровняют сбитый РН баланс. Это основа, без которой избавиться от чувства сухости и стянутости невозможно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • крем для лица должен не только защищать, но и увлажнять.
  • важно добавить в уход курс интенсивно-увлажняющей сыворотки.
  • увлажняющая маска - также маст хэв для обезвоженной кожи.

Частая ошибка большинства обладательниц обезвоженной кожи: использование масел или ночного крема.

Масло приводит к еще большему обезвоживанию. А ночной крем нужен обладательницам сухой кожи в возрасте не раньше 40+.

Когда вы выровняете РН баланс и увлажните кожу, вы почувствуете, как кожа больше не просит жирного слоя крема и потребность в масле/ночном креме отпадет.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Подбирая косметику для ухода, необходимо ориентироваться на задачи кожи, ее состояние, проблемы.

  • Жирная обезвоженная кожа - уход один.
  • Жирная проблемная кожа - уход другой.
  • Жирная кожа в нормальном состоянии - уход третий.

И, конечно, не забывайте о том, где "живет" ваша кожа и какой у нее образ жизни.

Напомним, что ранее косметолог Лейла Роз научила справляться с сухостью кожи в холодный период.

Кстати бьюти-блогер Марина рассказала о секретном рецепте омолаживающей маски.

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