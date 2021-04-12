RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відмовтеся від літрів чаю і солінь: нутриціолог розповіла, як прибрати целюліт

Автор: Lite

Якщо ви стиснули ногу, а на ній горбки - не переживайте, це не целюліт. Просто там у дівчат розташований підшкірно-жирова клітковина. Але навіть якщо целюліт є і його помітно без цих маніпуляцій, це можна виправити.

Про це в своєму мікроблозі в Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.

Яна розповіла, що целюліт з'являється з різних причин, тому для того, щоб позбутися його, потрібно з'ясувати, чому він виник.

Чому з'являється целюліт?

Порушення відтоку лімфи та циркуляції крові. Часто це пов'язано з дефіцитом води і фізичного навантаження (сидячий спосіб життя - дорівнює целюліт).

Іноді цьому сприяє надлишок солі в раціоні.

Скачки естрогенів (це вони відповідають за специфічне розташування нашого підшкірного жирку).

"Якщо целюліт з'явився різко, варто перевірити естрогени", - порадила нутриціолог.

Гормональні контрацептиви, вони підвищують рівні естрогенів і, як можна зрозуміти з попереднього пункту, прямо провокують целюліт.

Різкий набір ваги: коли жирові клітини починають швидко рости.

"Організм сприймає все швидкорослі як пухлинні клітини, він відправляє в місце зростання клітин запальні молекули (цитокіни, фактор некрозу пухлин), запалення. Взагалі, запалення жирової тканини це завжди дорівнює целюліт", - розповіла Яна.

Дефіцит води плюс надлишок іншої рідини (чай, кава).

"Всі ці напої замість того, щоб, як вода, піти на відтік лімфи, йдуть через кишечник у водні мішки, а потім у жирові, таким чином, жирова тканина швидко зростає, з'являється запалення жирової тканини, підсумок - целюліт", - написала Яна.

Щоб позбутися целюліту, потрібно рухатися (фото: instagram.com/daisykeech)

Що робити, щоб позбутися целюліту?

  • Відмовитися від оральних контрацептивів,
  • Відмовитися надлишку солі (соління - в топку),
  • Відмовитися від розпивання 3 літрів чаю в день,
  • Пити чистої води,
  • Рухатися протягом дня. Не обов'язково ходити в зал, зробіть з ранку мікростибки, потім рухайтеся весь день (в ідеалі - 10 тісяч кроків), пробіжка - теж відмінно.
  • Ходити до лазні / сауни / хамам. Так ви налагодите відтік лімфи і кровообіг.
  • Можна пробувати п'явок, але тут важливо знайти майстра-професіонала.

Нутриціолог нагадала: якщо ви плануєте вагітність, у вас має бути достатня кількість жирку.

"В процесі еволюції склалося так, що завагітніти може тільки жінка з достатніми запасами жиру, щоб прогодувати малюка.Саме тому у "фітоняшок" часто бувають з цим проблеми. Будь ласка, не перестарайтеся зі схудненнями, дієтами і сушками", - підсумувала Яна.

Дивіться також: сім продуктів, що викликають целюліт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровое питаниецеллюлит
Читайте також
Джерело краси і стрункості: нутриціолог назвала два простих продукти, багатих біотином
Зверни увагу: топ-7 продуктів, які викликають целюліт
Прогноз погоди