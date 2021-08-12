Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
Тренди манікюру на літо і початок осені 2021 - найрізноманітніші! Головне - встигнути ці творіння випробувати на власних нігтях, поки на вулиці сонячна погода, яку вимагають яскраві кольори.
Стиліст Саммаль Сан у своєму Instagram показала цілих 8 трендів, які знаходяться в топах весь гарячий сезон.
Трендів вистачить на всіх! Тут і яскраві неонові кольори, і металеві акценти, і анімалістичний принт і інфантильність - думаю, кожна знайде щось цікаве для себе!
За ідеями та натхненням - до Кайлі Дженнер! (фото: instagram.com/kyliejenner)
Топ-8 ідей для манікюру на сонячну погоду
- Якщо френч - то яскравий
- Нігті різного кольору
- Різнокольорові абстрактні лінії
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- Насичений зелений
- Інфантильні малюнки
- Френч з "металевими" кінчиками
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- Анімалістичні принти на нігтях
- Просто ніжно-рожеве покриття
Які нігті зробити в 2021, щоб і ви, всі навкруги милувалися (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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