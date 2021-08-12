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Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

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Четвер 12 серпня 2021 11:03
Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди Нігті Кайлі Дженнер - окремий вид мистецтва (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Тетяна Турчанікова

Тренди манікюру на літо і початок осені 2021 - найрізноманітніші! Головне - встигнути ці творіння випробувати на власних нігтях, поки на вулиці сонячна погода, яку вимагають яскраві кольори.

Стиліст Саммаль Сан у своєму Instagram показала цілих 8 трендів, які знаходяться в топах весь гарячий сезон.

Трендів вистачить на всіх! Тут і яскраві неонові кольори, і металеві акценти, і анімалістичний принт і інфантильність - думаю, кожна знайде щось цікаве для себе!

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погодиЗа ідеями та натхненням - до Кайлі Дженнер! (фото: instagram.com/kyliejenner)

Топ-8 ідей для манікюру на сонячну погоду

  • Якщо френч - то яскравий

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

  • Нігті різного кольору

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

  • Різнокольорові абстрактні лінії

Облягаючі сукні та хустки: Андре Тан показав головні тренди в одязі осінь 2021

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

  • Насичений зелений

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

  • Інфантильні малюнки

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

  • Френч з "металевими" кінчиками

Широкі штани і біла сорочка: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала ультрамодний діловий образ

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

  • Анімалістичні принти на нігтях

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

  • Просто ніжно-рожеве покриття

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

Які нігті зробити в 2021, щоб і ви, всі навкруги милувалися (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст розповіла, як одягнути школярку в 2021, щоб зручно і актуально.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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