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Проста і ефективна домашня маска-патчі допоможе позбутися від темних кіл під очима

Автор: Lite

Один з найбільш корисних продуктів для шкіри повік – просто картопля! Картопляні процедури для очей допоможуть позбутися від набряків і темних кіл. Головне достоїнство масок з картоплі під очі – універсальність і гіпоалергенність. Засіб підходить практично всім.

Рецепт маски-патчів із звичних овочів опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".

Картопля містять масу корисних макро - і мікроелементів – саме завдяки їм досягаються неймовірний ефект, омолодження і розгладження зморшок.

Приготування і застосування:

Краща альтернатива патчам - сирої картопля, який використовують наступним чином.Коренеплід перед застосуванням витримують у холодильнику. У картоплі відрізають тонкі кружечки і прикладають до проблемних зон. Прохолодний кружечок на очах необхідно тримати протягом 15 хвилин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приголомшлива маска-патчі навколо очей - картоплю з огірком

Маска підтримує в нормі баланс шкірного покриву за допомогою глибокого і правильного зволоження, відбілює, знімає набряклість, бореться із зморшками, робить шкіру шовковистою.

  • Змішати 1 ст. л. подрібненої картоплі з 1 ст. л. тертого огірка,
  • На 10 хвилин поставити в холодильник.
  • Ватний диск розрізати навпіл, нанести на нього готовий охолоджений складу.
  • Патчі прикласти на зону під очима, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.

Застосування: 1 раз на день.
Курс: 15 процедур.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про те, як зробити домашні СПА-процедури для особи.

До речі, косметолог Тетяна Моторіна розповіла про чудодійну ванну Клеопатри.

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