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Русалочка: Наталія Водянова шокувала фанатів кардинальною зміною іміджу

Автор: Lite

Наталя Водянова, здається, готується зустріти свій прийдешній день народження в оновленому стилі. А може, зірка просто скучила за яскравим фарбам. Як би там не було, але модель і філантроп заінтригувала фанатів кардинальним перевтіленням, виклавши відразу кілька варіантів зачісок на суд фоловерам.

Своїми яскравими фото Наталя Водянова поділилася в особистому блозі мережі Instagram.

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"Потрібно було трохи повеселитися і пограти з #lensa. Який у вас улюблений колір?", - написала Наталя, запостивши галерею з різними відтінками волосся від яскраво-червоного до зеленого. Останній - максимально натуральний колір - багато хто відзначив як найкращий.

Наталя Водянова грає з кольорами (фото: instagram.com/natasupernova)

Втім, і сама модель обирає його, судячи з того, що свій звичний натуральний образ вона не змінює вже багато років. Не так давно Наталя зробила волосся більш світлим, відвідавши улюбленого майстра. Так що навряд чи стане експериментувати з кричущими барвами.

До речі, в одному з недавніх інтерв'ю Водянова зізналася, що доглядає за волоссям дуже ретельно. Модель регулярно відвідує салонні процедури від улюблених майстрів Balmain Hair Salon. А домашня рутина моделі обов'язково включає масаж голови і вправи для шиї. Це, за словами Наталії, найголовніше правило гарного кровообігу. А значить, густого і красивого волосся.

Раніше ми писали, що Наталя вирушила з чоловіком на спільну пробіжку

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Новини України волосымодельНаталія Водянова
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