Русалочка: Наталія Водянова шокувала фанатів кардинальною зміною іміджу

"Потрібно було трохи повеселитися і пограти з #lensa. Який у вас улюблений колір?", - написала Наталя, запостивши галерею з різними відтінками волосся від яскраво-червоного до зеленого. Останній - максимально натуральний колір - багато хто відзначив як найкращий.

Наталя Водянова грає з кольорами (фото: instagram.com/natasupernova)

Втім, і сама модель обирає його, судячи з того, що свій звичний натуральний образ вона не змінює вже багато років. Не так давно Наталя зробила волосся більш світлим, відвідавши улюбленого майстра. Так що навряд чи стане експериментувати з кричущими барвами.

До речі, в одному з недавніх інтерв'ю Водянова зізналася, що доглядає за волоссям дуже ретельно. Модель регулярно відвідує салонні процедури від улюблених майстрів Balmain Hair Salon. А домашня рутина моделі обов'язково включає масаж голови і вправи для шиї. Це, за словами Наталії, найголовніше правило гарного кровообігу. А значить, густого і красивого волосся.