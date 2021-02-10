Русалочка: Наталья Водянова шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

"Нужно было немного повеселиться и поиграть с #lensa. Какой у вас любимый цвет?", - написала Наталья, запостив галерею с разными оттенками волос от ярко-фиолетового до зеленого. Последний - максимально натуральный цвет - многие отметили как самый лучший.

Наталья Водянова играет с приложениями (фото: instagram.com/natasupernova)

Впрочем, и сама модель предпочитает его, судя по тому, что свой привычный натуральный образ она не меняет уже много лет. Не так давно Наталья сделала волосы более светлыми, посетив любимого мастера. Так что вряд ли станет экспериментировать с кричащими цветами.

К слову, в одном из недавних интервью Водянова призналась, что за волосами ухаживает очень тщательно. Модель регулярно посещает салонные процедуры у любимых мастеров Balmain Hair Salon. А домашняя рутина модели обязательно включает массаж головы и упражнения для шеи. Это, по словам Натальи, самое главное правило хорошего кровообращения. А значит, густых и крепких волос.