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Русалочка: Наталья Водянова шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

Автор: Lite

Наталья Водянова, кажется, готовится встретить свой грядущий день рождения в обновленном стиле. А может, звезда просто соскучилась по ярким краскам. Как бы там ни было, но модель и филантроп заинтриговала фанатов кардинальным преображением, выложив сразу несколько вариантов причесок на суд фолловерам.

Своими яркими фото Наталья Водянова поделилась в личном блоге сети Instagram.

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"Нужно было немного повеселиться и поиграть с #lensa. Какой у вас любимый цвет?", - написала Наталья, запостив галерею с разными оттенками волос от ярко-фиолетового до зеленого. Последний - максимально натуральный цвет - многие отметили как самый лучший.

Наталья Водянова играет с приложениями (фото: instagram.com/natasupernova)

Впрочем, и сама модель предпочитает его, судя по тому, что свой привычный натуральный образ она не меняет уже много лет. Не так давно Наталья сделала волосы более светлыми, посетив любимого мастера. Так что вряд ли станет экспериментировать с кричащими цветами.

К слову, в одном из недавних интервью Водянова призналась, что за волосами ухаживает очень тщательно. Модель регулярно посещает салонные процедуры у любимых мастеров Balmain Hair Salon. А домашняя рутина модели обязательно включает массаж головы и упражнения для шеи. Это, по словам Натальи, самое главное правило хорошего кровообращения. А значит, густых и крепких волос.

Ранее мы писали, что Наталья отправилась с мужем на общую пробежку.

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Новости Украины волосымодельНаталья Водянова
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